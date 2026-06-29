Η ιστορία του Χάρι και της Μέγκαν με τη βρετανική βασιλική οικογένεια δεν χωρίζεται απλώς σε «φίλους» και «αντιπάλους». Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα, οι ισορροπίες παραμένουν διαφορετικές για κάθε μέλος της οικογένειας.

Το Megxit, η πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, το ντοκιμαντέρ του Netflix και κυρίως η κυκλοφορία του βιβλίου «Spare» άλλαξαν οριστικά τις σχέσεις του ζευγαριού με το Παλάτι. Παρόλα αυτά, δεν αντέδρασαν όλοι με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, υπάρχουν πρόσωπα που εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ομαλής συνύπαρξης, ενώ άλλα θεωρούν πως το χάσμα δύσκολα θα γεφυρωθεί.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ παραμένουν οι πιο απομακρυσμένοι

Από όλα τα μέλη της οικογένειας, εκείνοι που φαίνεται να διατηρούν τη μεγαλύτερη απόσταση από τον Χάρι και τη Μέγκαν είναι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η σχέση των δύο αδελφών δεν έχει επανέλθει ποτέ μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του Χάρι. Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο «Spare», αλλά και όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς υποστηρίζει πως ο Ουίλιαμ αισθάνεται ότι προδόθηκε από τον μικρότερο αδελφό του και δεν δείχνει διάθεση να αποκαταστήσει τη σχέση τους. Αντίστοιχη στάση αποδίδει και στην Κέιτ, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμερίζεται την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους Σάσεξ.

Το βιβλίο του Χάρι περιλαμβάνει λεπτομερείς αναφορές σε καβγάδες μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ ο δούκας του Σάσεξ υποστηρίζει ότι ο Ουίλιαμ χαρακτήρισε τη Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «απότομη» πριν η μεταξύ τους αντιπαράθεση ξεφύγει από τα όρια.

Η Καμίλα δύσκολα ξεχνά όσα γράφτηκαν στο «Spare»

Εξίσου δύσκολες θεωρούνται και οι σχέσεις του Χάρι με τη βασίλισσα Καμίλα.

Στην αυτοβιογραφία του, ο δούκας του Σάσεξ αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ουίλιαμ είχαν ζητήσει από τον πατέρα τους να μην παντρευτεί την Καμίλα.

«Σου είπαμε ότι τη στηρίζουμε. Σου είπαμε ότι την αποδεχόμαστε. Απλώς σε παρακαλέσαμε να μην την παντρευτείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι πληροφορίες από ιδιωτικές συνομιλίες κατέληγαν στον Τύπο, κάτι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνέβαλε στην επιδείνωση των σχέσεών τους.

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς εκτιμά ότι η Καμίλα δύσκολα θα ξεχάσει τις προσωπικές αναφορές που έγιναν εις βάρος της, καθώς θεωρεί ότι η πολυετής οικογενειακή διαμάχη έχει επηρεάσει τόσο τον βασιλιά όσο και τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτή την πόρτα

Παρά τις συνεχείς εντάσεις των τελευταίων ετών, ο βασιλιάς Κάρολος είναι ίσως το πρόσωπο που εμφανίζεται περισσότερο πρόθυμο να διατηρήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον μικρότερο γιο του.

Σύμφωνα με τον βασιλικό αναλυτή, ο μονάρχης επιθυμεί να αποκαταστήσει, έστω και σε έναν βαθμό, τις οικογενειακές σχέσεις, κυρίως επειδή θέλει να περνά χρόνο με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τους οποίους έχει δει ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι έχουν ξεχαστεί όσα προηγήθηκαν. Όπως επισημαίνει ο σχολιαστής, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης θα συνοδεύεται πιθανότατα από την προσδοκία ότι δεν θα ακολουθήσουν νέες δημόσιες αποκαλύψεις ή συνεντεύξεις.

Επιπλέον, θεωρεί πως και η κατάσταση της υγείας του βασιλιά λειτουργεί ως ένας ακόμη λόγος που τον ωθεί να επιδιώξει πιο ήπιους τόνους μέσα στην οικογένεια.

Η Ευγενία παραμένει το πιο κοντινό πρόσωπο στον Χάρι

Αν υπάρχει ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας που εξακολουθεί να συνδέεται πιο στενά με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, αυτό είναι η πριγκίπισσα Ευγενία.

Η κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Χάρι πολύ πριν γνωρίσει τη Μέγκαν, ενώ αυτή η επαφή διατηρήθηκε και μετά την αποχώρηση των Σάσεξ από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Η Ευγενία έχει ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τους επισκεφθεί, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του ζευγαριού στο Netflix και, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι δύο οικογένειες διατηρούν κατοικίες στην Πορτογαλία, γεγονός που έχει βοηθήσει να παραμείνει ζωντανή η επικοινωνία τους.

Η πριγκίπισσα Ευγενία

Παρόλα αυτά, ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς εκτιμά ότι οποιαδήποτε συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές θα γινόταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως σημειώνει, ούτε οι Σάσεξ ούτε οι πριγκίπισσες του Γιορκ επιθυμούν να δημιουργείται η εντύπωση δημόσιας συμμαχίας, καθώς το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων παραμένει έντονο γύρω από κάθε τους κίνηση.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη

Η Βεατρίκη, από την πλευρά της, διατηρεί επίσης μια πολιτισμένη σχέση με τον Χάρι, χωρίς όμως να θεωρείται ότι βρίσκεται τόσο κοντά του όσο η μικρότερη αδελφή της.

Εδουάρδος και Σόφι κρατούν χαμηλούς τόνους

Στην κατηγορία όσων δεν έχουν συγκρουστεί ανοιχτά με τον Χάρι και τη Μέγκαν, αλλά αποφεύγουν και τις δημόσιες εκδηλώσεις στήριξης, τοποθετούνται ο πρίγκιπας Εδουάρδος και η σύζυγός του, Σόφι.

Το ζευγάρι είχε δοκιμάσει στο παρελθόν να συνδυάσει επαγγελματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή του στη βασιλική οικογένεια, κάτι που κάνει ορισμένους να πιστεύουν ότι κατανοεί καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Σάσεξ.

Σήμερα, όμως, αποτελούν βασικά εργαζόμενα μέλη της μοναρχίας και η προτεραιότητά τους παραμένει η στήριξη του βασιλιά Καρόλου.

Ο Φιτζγουίλιαμς θεωρεί ότι διατηρούν τυπικά καλές σχέσεις με τον Χάρι και τη Μέγκαν, χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερη προσωπική εγγύτητα. Για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι αποφεύγουν να πάρουν θέση και προτιμούν να προσαρμόζουν τη στάση τους ανάλογα με το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις του Καρόλου με τον μικρότερο γιο του.

Η πριγκίπισσα Άννα δεν έκρυψε ποτέ την επιφύλαξή της

Η πριγκίπισσα Άννα έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο σταθερά και αφοσιωμένα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Παρότι είχε αντιμετωπίσει με ψυχραιμία την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή διατηρούσε εξαρχής επιφυλάξεις απέναντι στη Μέγκαν.

Η απόλυτη προσήλωσή της στον θεσμό της μοναρχίας φαίνεται πως δεν της επιτρέπει να βλέπει θετικά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που δύσκολα θα εμπιστευθούν ξανά το ζευγάρι, ακόμη κι αν οι τόνοι πέσουν στο μέλλον.

Οι Τίνταλ δεν έχουν πια την ίδια σχέση με τον Χάρι

Για πολλά χρόνια ο Χάρι, η Ζάρα Τίνταλ και ο σύζυγός της, Μάικ Τίνταλ, αποτελούσαν μια ιδιαίτερα δεμένη παρέα μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Η σχέση τους ήταν τόσο στενή, ώστε ο δούκας του Σάσεξ έγινε νονός της δεύτερης κόρης του ζευγαριού, της Λένα.

Από το Megxit και μετά, όμως, οι ισορροπίες άλλαξαν αισθητά.

Ο Μάικ Τίνταλ φέρεται να έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του Χάρι, ενώ σε δημόσιες εμφανίσεις μετά το 2022 οι σχέσεις τους έδειχναν σαφώς πιο ψυχρές σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς θεωρεί ότι, παρά τους παλιούς δεσμούς, ούτε ο Μάικ ούτε η Ζάρα αναμένεται να επιδιώξουν ενεργά μια επαναπροσέγγιση. Έχουν επιλέξει να μη συμμετέχουν στη δημόσια διαμάχη, αλλά ούτε και να εμπλακούν σε προσπάθειες συμφιλίωσης.

Ο Πίτερ Φίλιπς κράτησε επίσης αποστάσεις

Στα πρόσωπα που δεν φαίνεται να διατηρούν πλέον στενή σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι συγκαταλέγεται και ο Πίτερ Φίλιπς, γιος της πριγκίπισσας Άννας.

Οι δυο τους είχαν κάποτε πολύ καλές σχέσεις. Ο Πίτερ ήταν από τα ελάχιστα μέλη της οικογένειας που διατηρούσαν ισορροπίες ανάμεσα στον Χάρι και τον Ουίλιαμ, κάτι που φάνηκε και στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, όταν περπάτησε ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τον βασιλικό αναλυτή Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, οι δύο άνδρες δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ ο Χάρι δεν φέρεται να ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους στον πρόσφατο γάμο του Πίτερ με τη Χάριετ Σπέρλινγκ.

Πίσω από αυτή την απομάκρυνση φαίνεται πως υπάρχει και ένα περιστατικό που χρονολογείται σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω.

Η υπόθεση που προκάλεσε ρήγμα

Το 2008, στον πρώτο γάμο του Πίτερ Φίλιπς με την Ότομ Κέλι, είχε συμφωνηθεί η αποκλειστική δημοσίευση φωτογραφιών της τελετής στο περιοδικό Hello!, έναντι αμοιβής που, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, άγγιζε τις 500.000 λίρες.

Ο Χάρι είχε επιλέξει εκείνη την ημέρα για να παρουσιάσει επίσημα στη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, τη σύντροφό του, Τσέλσι Ντέιβι, πιστεύοντας ότι οι φωτογραφίες που τραβιούνταν προορίζονταν αποκλειστικά για το προσωπικό αρχείο των νεόνυμφων.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, οι εικόνες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Εκείνη την περίοδο τόσο ο ίδιος όσο και ο Ουίλιαμ προσπαθούσαν να προστατεύσουν από τη δημοσιότητα τις προσωπικές σχέσεις τους και θεώρησαν ότι η δημοσίευση των φωτογραφιών υπονόμευσε αυτή την προσπάθεια.

Ο δούκας του Σάσεξ έχει περιγράψει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Πίτερ για να του ζητήσει εξηγήσεις, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς εκείνος είχε ήδη αναχωρήσει για τον μήνα του μέλιτος.

Δεν έγινε ποτέ γνωστό αν οι δύο άνδρες συζήτησαν αργότερα το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο αρκετοί βασιλικοί συντάκτες θεωρούν ότι αποτέλεσε μία από τις πρώτες σοβαρές ρωγμές στη σχέση τους.

Ένας οικογενειακός χάρτης που παραμένει πολύπλοκος

Έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάρι και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, οι σχέσεις τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται ως το πρόσωπο που εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σταδιακής εξομάλυνσης, ενώ η πριγκίπισσα Ευγενία παραμένει η πιο στενή συγγενής του Χάρι.

Στον αντίποδα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ, η βασίλισσα Καμίλα, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως η πριγκίπισσα Άννα, οι Μάικ και Ζάρα Τίνταλ και ο Πίτερ Φίλιπς, φέρονται να διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις ή να έχουν απομακρυνθεί από το ζευγάρι.

Το αν οι σχέσεις αυτές θα αλλάξουν στο μέλλον παραμένει άγνωστο. Προς το παρόν, πάντως, η εικόνα που περιγράφουν βασιλικοί αναλυτές είναι εκείνη μιας οικογένειας όπου κάθε δεσμός ακολουθεί τη δική του πορεία, με διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και απόστασης.