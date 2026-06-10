Η πριγκίπισσα Νταϊάνα γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1961. Αν βρισκόταν σήμερα στη ζωή, σε λίγες ημέρες θα γιόρταζε τα 65α γενέθλιά της.

Σχεδόν 29 χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομά της εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Νέα βιβλία, ντοκιμαντέρ και αφιερώματα συνεχίζουν να φωτίζουν πτυχές της ζωής της, ενώ η δημοτικότητά της παραμένει αμετάβλητη, παρά το πέρασμα των δεκαετιών.

Η κατεστραμμένη Mercedes της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγέντ απομακρύνεται από τη σήραγγα Άλμα στο Παρίσι. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, μαζί με τον οδηγό Ανρί Πολ.

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Υπάρχει, όμως, μία λεπτομέρεια που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία όσο περνούν τα χρόνια.

Η ηλικία που δεν πρόλαβε να ζήσει

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Ήταν μόλις 36 ετών.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997 μετά από θανάσιμους τραυματισμούς σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη σήραγγα της γέφυρας Άλμα στο Παρίσι. Ο σύντροφός της Ντόντι Φαγέντ, καθώς και ο οδηγός και φρουρός ασφαλείας Ανρί Πολ, σκοτώθηκαν επίσης στη σύγκρουση.

ABACA / Abaca Press / Profimedia

Την περίοδο εκείνη ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν 15 ετών και ο Πρίγκιπας Χάρι 12. Ήταν δύο παιδιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια απώλεια η οποία σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή τους.

Τα παιδιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα στην κηδεία της

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Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Ουίλιαμ είναι πλέον 43 ετών και ο Χάρι 41. Και οι δύο έχουν ξεπεράσει την ηλικία που είχε η μητέρα τους όταν πέθανε.

Μπορεί να πρόκειται για έναν απλό αριθμό, όμως για πολλούς αποτελεί μια από τις πιο δυνατές υπενθυμίσεις του πόσο σύντομη υπήρξε η ζωή της Νταϊάνα.

Ο Τσαρλς, Κόμης Σπένσερ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι και ο (τότε) πρίγκιπας Κάρολος στάθηκαν σε ένδειξη σιωπής στο τέλος της οδού Μάρλμπορο, στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου. Τα αγόρια έσκυψαν τα κεφάλια τους καθώς το φέρετρο περνούσε από μπροστά τους.

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Οι δύο έφηβοι που συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία έχουν πλέον ζήσει περισσότερα χρόνια από όσα πρόλαβε να ζήσει εκείνη.

Η ζωή που δεν πρόλαβε να δει

Από το 1997 μέχρι σήμερα, η ζωή των δύο γιων της έχει αλλάξει ριζικά. Η Νταϊάνα δεν πρόλαβε να δει τον Ουίλιαμ να δημιουργεί τη δική του οικογένεια μαζί με την Κέιτ Μίντλετον, ούτε να γνωρίσει τα τρία εγγόνια της.

Δεν έζησε τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, ούτε τις νέες διαδρομές που ακολούθησε ο μικρότερος γιος της τα επόμενα χρόνια.

Παρόλα αυτά, τόσο ο Ουίλιαμ όσο και ο Χάρι έχουν μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την παρουσία της στη ζωή τους, έστω και μέσα από τις αναμνήσεις τους. Σε συνεντεύξεις τους έχουν περιγράψει πόσο δύσκολη υπήρξε η απώλειά της σε τόσο νεαρή ηλικία, αλλά και πόσο συχνά σκέφτονται τι θα τους έλεγε ή πώς θα αντιδρούσε σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά

Η ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον όχι μόνο για τον ρόλο της στη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά και για όσα δεν πρόλαβε να ζήσει.

Λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε τα 65 της χρόνια, η σύγκριση με τους δύο γιους της φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια απλή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη διαπίστωση: ο Ουίλιαμ και ο Χάρι έχουν πλέον ξεπεράσει την ηλικία που είχε η μητέρα τους όταν έφυγε από τη ζωή.

Και ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που δείχνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο πόσο νέα ήταν η Νταϊάνα όταν γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της.