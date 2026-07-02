Τραγωδία σημειώθηκε στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα στο φαράγγι Τρύφου, με την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική να απεγκλωβίζουν σώο έναν 39χρονο και νεκρό τον 41χρονο φίλο του.

Πιο αναλυτικά, ​το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης στο 112.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, τις ορειβατικές ομάδες έρευνας και διάσωσης της 5ης και 6ης ΕΜΑΚ, τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

​Μετά από μια σκληρή μάχη με το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής, οι διασώστες απεγκλώβισαν σώο τον 39χρονο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, οι ομάδες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άτυχο 41χρονο, τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε ασφαλές, προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.