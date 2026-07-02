Ο Γιώργος Λιάγκας και η εκπομπή Το Πρωινό ολοκληρώνουν την τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1, με τον παρουσιαστή να προχωρά σε αιχμηρές δηλώσεις κατά την έναρξη της σημερινής μετάδοσης. Η επικείμενη αυλαία της εκπομπής συνοδεύτηκε από έντονα σχόλια προς την ομάδα του, καθώς ο ίδιος εξέφρασε ανοιχτά την ανυπομονησία του για τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Θέλω να πάω διακοπές», φώναξε αρχικά στο πλατό ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας αμέσως το στίγμα για το κλείσιμο της χρονιάς.

Το on air σχόλιο για το φινάλε και η σπούντα στους συνεργάτες

Λίγο μετά, αναφερόμενος στην αυριανή τελευταία εκπομπή, ο παρουσιαστής σημείωσε: «Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του, κλείνει τον κύκλο της η εκπομπή αυτή και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του, ή στο σπίτι του, στις διακοπές του, όπου θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους».

Η ροή της εκπομπής ανατράπηκε όταν πλησίασε το πάνελ των συνεργατών του. Διακρίνοντας μια χαμηλή ενέργεια στην ομάδα, δεν δίστασε να τους απευθύνει τον λόγο σε αυστηρό ύφος.

«Άψυχους σας βλέπω, γιατί; Την κάνω και μόνος μου, δεν πειράζει, αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ και είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν δείχνετε ότι είστε χαρούμενοι, σας βλέπω ότι δεν είστε. Καλό είναι να βγάζουμε οι άνθρωποι τα πραγματικά μας συναισθήματα, δεν είναι κακό».