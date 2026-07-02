Ένας εκ των πλοιοκτητών του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου ήταν, σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας που καταγράφηκε σε βίντεο να βρίσκεται στη θάλασσα και να επιβιβάζεται κολυμπώντας στο πλοίο, κατά το περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας.

Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο το πλοίο φέρεται να εκτελεί ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ ο άνδρας προσεγγίζει το σκάφος από τη θάλασσα και ανεβαίνει σε αυτό.

Μετά την καταγγελία, η οποία συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών προχώρησε σε έλεγχο και έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου.

Διαδικασία διοικητικών κυρώσεων από το Λιμενικό

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του.

Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Οι κυρώσεις αφορούν, σύμφωνα με το Λιμενικό, τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τη βλάβη που παρουσίασε το πλοίο, καθώς και το άνοιγμα του καταπέλτη ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Η ενέργεια αυτή, όπως επισημαίνουν οι λιμενικές αρχές, αντίκειται στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή

Κατά την έκτακτη επιθεώρηση, διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία στη συνέχεια ήρθη μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Σχηματίζεται δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες

Παράλληλα με τη διαδικασία των διοικητικών κυρώσεων, κατόπιν εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών που απορρέουν από το περιστατικό.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες, σημειώνοντας ότι καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή.