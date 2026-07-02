Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ελαφονήσου, όπου ένα φέρι μποτ προσπαθούσε να προσεγγίσει την προβλήτα για αρκετή ώρα. Ένας άνδρας διακρίνεται στη θάλασσα να κολυμπά και να επιβιβάζεται σε αυτό, μέσω του καταπέλτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νεάπολης Βοιών, μέσω καταγγελίας, ότι ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο στις 30/6 εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος-Πούντα Λακωνίας, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε ελιγμούς με τον καταπέλτη να βρίσκεται σε ανοιχτή θέση.

Παράλληλα, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται σε αυτό, μέσω του καταπέλτη.

Άμεσα μετέβησαν στο πλοίο στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) του λιμένα Νεάπολης Βοιών, όπου κατά τη διενέργεια επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από τον Μηχανικό του πλοίου.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.