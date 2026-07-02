Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας σε πολυσύχναστο καφέ στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Πέμπτη σε καφέ που βρίσκεται κοντά στο Μέγαρο Δικαιοσύνης, στην καρδιά της συριακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο καφέ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ δεν υπάρχει άμεση ανάληψη ευθύνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε τον απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών της Συρίας.

🇸🇾 Explosion hits cafe near Damascus, Syria. 4 dead, 11 wounded on Al-Nasr Street. pic.twitter.com/FACUocHBCk — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 2, 2026

Σπάνιες αλλά ανησυχητικές επιθέσεις μετά την πτώση Άσαντ

Η Δαμασκός έχει δεχθεί περιορισμένο αριθμό επιθέσεων μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Reports of an explosion in a Damascus café, near the Palace of Justice.

I hope it was something innocent as a lithium battery, no casualties.

One should keep in mind that Damascus has many enemies, Hezbollah, Assad remnants, ISIS, PKK, Israeli backed militias – the list goes on. pic.twitter.com/4oQsKZyTQg — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@ColdBrief) July 2, 2026

Η απομάκρυνσή του από την εξουσία από τις δυνάμεις του Άχμεντ αλ Σαράα, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος της Συρίας, θεωρήθηκε ότι έβαλε τέλος σε 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

BREAKING: First moments following the massive explosion that rocked Damascus today. Watch the initial aftermath. pic.twitter.com/k4Lp0LIsyJ — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 2, 2026

Ωστόσο, τα περιστατικά βίας που καταγράφονται στην πρωτεύουσα δείχνουν ότι η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη.

Στις 19 Μαΐου, παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Σύρος στρατιώτης και να τραυματιστούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι.