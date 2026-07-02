Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Χρύσα Μπαρτζώκα, φίλη της Αφροδίτης Νέστορα, για τη μητέρα της που δολοφονήθηκε από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια, στη Θεσσαλονίκη.

Στην ίδια δημοσίευση, αναφορά έκανε και για την αδελφή της Αφροδίτης Νέστορα που έφυγε νωρίς από τη ζωή.

«Η αδερφή-φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της -την δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στην μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα».

«Έτσι δημιούργησε και το RED-Y… Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα την μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει την δική σας ζωή στερώντας ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι».

«Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα… Είναι τόσοι πολλοί… Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ…».