Η ισπανική εκδοχή του τραγουδιού «Μαργαρίτα» από τον Χρήστο Μάστορα δεν πέρασε απαρατήρητη από την τραγουδίστρια Σεσίλια Κρουλ, η οποία σχολίασε κάτω από την ανάρτησή του γράφοντας «το αγαπώ».

Ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με κιθάρα και ερμηνεύει το «Μαργαρίτα» στα ισπανικά, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού. Στη λεζάντα της ανάρτησης, μάλιστα, θέλησε να ζητήσει τη γνώμη των ακολούθων του, γράφοντας: «Πώς σας φαίνεται στα ισπανικά;».

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε εκείνο της Ισπανίδας τραγουδίστριας, η οποία φάνηκε να ενθουσιάζεται με το αποτέλεσμα. «Το αγαπώ! Πάμε να το κάνουμε» έγραψε η Σεσίλια Κρουλ, με τον Χρήστο Μάστορα να της απαντά: «Ω Θεέ μου».

Η Σεσίλια Κρουλ είναι Ισπανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή για τη χαρακτηριστική φωνή της και τη συμμετοχή της σε διεθνείς μουσικές παραγωγές. Το όνομά της έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το «My Life Is Going On», το τραγούδι που ακούστηκε ως βασικό θέμα της επιτυχημένης σειράς «La Casa de Papel».