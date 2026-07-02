Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε υπογράψει τον περασμένο Δεκέμβριο στους «ερυθρόλευκους» για να δώσει λύσεις και προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό, χωρίς όμως να καταφέρει κάτι τρομερό.

Η αποχώρησή του, επομένως, έμοιαζε δεδομένη και επισημοποιήθηκε την Πέμπτη (2/7), με την ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».