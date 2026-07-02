Η μωβ μέδουσα (Pelagia noctiluca) είναι η πιο δηλητηριώδης της Μεσογείου. Τόσο τα πλοκάμια όσο και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα που τσιμπούν, προκαλώντας συνήθως έντονο και επώδυνο ερεθισμό στο δέρμα.

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η Αμαλία Λεντζή, προϊσταμένη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, εξηγεί σε βίντεο τι πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά από τσίμπημα μωβ μέδουσας.

@newsbeast.gr 🪼 Τσίμπημα μωβ μέδουσας: τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε στις πρώτες βοήθειες. Η Αμαλία Λεντζή και ο Ελληνικός Ερυθρός σταυρός @hellenicredcross μάς δείχνουν τι να κάνουμε σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα. 🎙️Αμαλία Λεντζή 🎬Γεωργία Μανταλιά ΜωβΜέδουσα ΕλληνικόςΕρυθρόςΣταυρός ΠρώτεςΒοήθειες ΤσίμπημαΜέδουσας Υγεία Καλοκαίρι Παραλία FirstAid JellyfishSting PurpleJellyfish ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Τι κάνουμε μετά το τσίμπημα από μωβ μέδουσα

Ξεπλένουμε την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να την τρίβουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γλυκό νερό. Αφαιρούμε τα ορατά πλοκάμια με λαβίδα ή τσιμπιδάκι φρυδιών. Τυχόν υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν με μια πλαστική κάρτα, όπως τραπεζική κάρτα ή κάρτα εισιτηρίων. Εφαρμόζουμε πάγο για 5 έως 15 λεπτά. Η παγοκομπρέσα, το παγωμένο μπουκάλι νερό ή ένα παγωμένο κουτάκι αναψυκτικού πρέπει να είναι τυλιγμένα σε πετσέτα ή λεπτό ύφασμα. Μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά αντιισταμινική ή κορτιζονούχα αλοιφή. Αν χρειαστεί αντιισταμινικό χάπι, αυτό πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν οδηγίας γιατρού. Για τον πόνο μπορεί να ληφθεί παυσίπονο. Ειδικά για το τσίμπημα της μωβ μέδουσας, φτιάχνουμε μείγμα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1. Το εφαρμόζουμε στην περιοχή και το αφήνουμε για 2 έως 5 λεπτά.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε

Δεν αγγίζουμε ποτέ το σημείο με γυμνά χέρια.

Δεν ξύνουμε και δεν τρίβουμε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.

Δεν ξεπλένουμε με γλυκό νερό.

Δεν χρησιμοποιούμε ξύδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Πότε χρειάζεται ιατρική βοήθεια

Αναζητούμε ιατρική βοήθεια όταν:

έχουν προηγηθεί πολλαπλά τσιμπήματα,

το τσίμπημα καλύπτει μεγάλη έκταση του σώματος,

ο πόνος επιμένει,

υπάρχει πρήξιμο σε χείλη, πρόσωπο ή λαιμό,

εμφανιστούν βράγχος φωνής, δύσπνοια ή εκτεταμένο εξάνθημα,

εμφανιστούν ζάλη, έμετοι ή διάρροιες.

Τι να προσέξετε στην παραλία

Αν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πλαγκτόν ή έντονο πρόβλημα με μωβ μέδουσες, καλό είναι να αποφεύγεται η συγκεκριμένη παραλία για κολύμπι.

Χρήσιμο είναι επίσης να υπάρχει διαθέσιμο ένα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση ενός τσιμπήματος.

Οι μέδουσες δεν πρέπει να βγαίνουν από τη θάλασσα και να θάβονται στην άμμο, καθώς κάποιος μπορεί να πατήσει κατά λάθος πλοκάμια ή νηματοκύστες.

Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας είναι συνήθως έντονο και επώδυνο, όμως οι σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες. Η ψύχραιμη και σωστή αντιμετώπιση μπορεί να κάνει τη διαφορά.