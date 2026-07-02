Το ενδεχόμενο να αλλάξει χέρια η εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό είναι πλέον ορατό, καθώς το Omroep MAX πιέζει ανοιχτά για την επιστροφή της χώρας στη Eurovision 2027, σε περίπτωση που ο AVROTROS επιμείνει στην αποχή.

Η περσινή αποχώρηση της Ολλανδίας, μαζί με άλλους τέσσερις ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει έντονες εσωτερικές τριβές. Στελέχη του Omroep MAX δεν δίστασαν να ασκήσουν δημόσια κριτική στους χειρισμούς του AVROTROS, χαρακτηρίζοντας την επιλογή του ως «μεγάλο λάθος».

Η οριστική στάση του επίσημου φορέα αναμένεται να ξεκαθαρίσει προς το τέλος του καλοκαιριού, με τις τελικές ανακοινώσεις να τοποθετούνται χρονικά στα τέλη Αυγούστου.

Το μπλόκο της EBU και το εναλλακτικό κανάλι

Τα περιθώρια ελιγμών για τον AVROTROS στενεύουν, καθώς η EBU ξεκαθάρισε ότι το αίτημα για αποκλεισμό του Ισραήλ, το οποίο είχε τεθεί ως όρος για την επιστροφή, έχει απορριφθεί οριστικά. Ο διευθυντής του θεσμού, Martin Green, υπογράμμισε ότι το θέμα δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων, υπενθυμίζοντας πως σε ψηφοφορία που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, το 70% των μελών της EBU τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ.

Αν ο AVROTROS αποφασίσει να απέχει εκ νέου από τη Eurovision 2027, το δικαίωμα συμμετοχής μεταβιβάζεται αυτόματα στους υπόλοιπους ολλανδικούς δημόσιους φορείς που είναι μέλη της EBU. Σε αυτή τη φάση, όπως αναφέρει το eurovisionfun, το Omroep MAX έχει εκδηλώσει έμπρακτο ενδιαφέρον να αναλάβει τα ηνία της αποστολής.

Το οικονομικό αγκάθι και ο ρόλος της NPO

Η υλοποίηση αυτού του εναλλακτικού σχεδίου εξαρτάται άμεσα από το οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης. Το κόστος της συμμετοχής αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα κρίνει αν το Omroep MAX θα κάνει το τελικό βήμα για τη Eurovision 2027.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών εγγυήσεων από την NPO, τον κεντρικό οργανισμό που συντονίζει και ελέγχει το σύνολο του συστήματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ολλανδία.