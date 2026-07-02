Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, δημοσίευσε στοιχεία για τις στρατιωτικές δαπάνες ορισμένων από τις μεγαλύτερες χώρες του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος για την κοινή άμυνα, χωρίς –όπως ανέφερε– να αποκομίζουν αντίστοιχο όφελος.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε τα ποσά που δαπανούν οι χώρες για την άμυνά τους, γράφοντας:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν, με διαφορά, περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, προκειμένου να προστατεύουν τους συμμάχους τους, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό.

ΗΠΑ: 999 δισεκατομμύρια δολάρια

Ηνωμένο Βασίλειο: 90,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Γαλλία: 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Ιταλία: 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Πολωνία: 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια

«Οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, δαπανούν πολύ λιγότερα. (2014–2025). Γελοίο!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, ενόψει των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής.

Πιστόριους: «Το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί με τυφλή υπακοή»

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, απάντησε εμμέσως στις αμερικανικές πιέσεις για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, αλλά και στις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί «άνευ όρων πίστης» των Ευρωπαίων συμμάχων προς την Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο Der Spiegel, ο Γερμανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία της Συμμαχίας βασίζεται στη συναίνεση όλων των κρατών-μελών.

«Το ΝΑΤΟ δεν έχει να κάνει με τυφλή υπακοή. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της Συμμαχίας λαμβάνονται με την ελεύθερη συναίνεση όλων των κρατών-μελών και δεν υπαγορεύονται από μεμονωμένες χώρες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί ενόψει της Συνόδου Κορυφής, όπου η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, η κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμμαχία αναμένεται να αποτελέσουν βασικά θέματα της ατζέντας.