Μια ακόμη σημαντική διάκριση απονεμήθηκε στην Principia στο πλαίσιο των CR Index Awards, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Ο CR Index, ο πρώτος Εθνικός Δείκτης ESG στην Ελλάδα, αξιολογεί από το 2008 τις επιδόσεις επιχειρήσεων και οργανισμών βάσει διεθνών κριτηρίων ESG και αποτελεί σημείο αναφοράς για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Η φετινή διάκριση αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας εξέλιξης. Το 2023, ως Enel Green Power Hellas, η εταιρεία είχε διακριθεί με Silver Award και τον ειδικό έπαινο Best New Entry, ενώ το 2024 απέσπασε Gold Award και ειδικό έπαινο στον πυλώνα «Περιβάλλον». Η αναβάθμιση σε Platinum Award αντανακλά τη συνεχή πρόοδο της Principia στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η προσέγγιση της Principia στη βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στο πρόσφατα δημοσιευμένο Sustainability Statement 2025, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα European Sustainability Reporting Standards (ESRS) και παρουσιάζει με διαφάνεια τις επιδόσεις, τις επιπτώσεις, τους κινδύνους, τις ευκαιρίες και τους στόχους της εταιρείας στους πυλώνες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η διάκριση με Platinum Award στον CR Index 2026, σε συνδυασμό με την ένταξη της Principia στη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies, επιβεβαιώνει ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη, η επιχειρηματική ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της στρατηγικής της εταιρείας. Με συνέπεια στις δεσμεύσεις της, η Principia συνεχίζει να επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους της, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία.