Η Μαντόνα κοιμάται κάθε βράδυ με ένα λούτρινο χταπόδι, το οποίο της θυμίζει τη νοσηλεύτρια που τη βοήθησε να κρατηθεί στη ζωή όταν έπεσε σε κώμα το 2023. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στη Vogue Italia, η 67χρονη καλλιτέχνιδα έδειξε στο κοινό το συγκεκριμένο παιχνίδι, εξηγώντας τη συγκινητική ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό και πώς συνδέεται με τη νοσοκόμα ονόματι Ολίβια, προς τιμήν της οποίας βάφτισε το λούτρινο Οκτάβια.

Περιγράφοντας εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια.

Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Την κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε».

Η ίδια συμπλήρωσε μάλιστα για την τωρινή κατάσταση του παιχνιδιού, το οποίο της χάρισε μία από τις τρεις αδερφές της, η Πόλα, η Μελάνι ή η Τζένιφερ: «Είναι μαζί μου από τότε. Το λούτρινο αρχίζει να γίνεται κάπως αηδιαστικό, αλλά το αγαπώ. Το λατρεύω».

Η μάχη στη ΜΕΘ και η εμπειρία κοντά στον θάνατο

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας της ποπ σταρ προκλήθηκε από μια σφοδρή βακτηριακή λοίμωξη που οδήγησε σε σήψη, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στην εντατική, να διασωληνωθεί και να παρουσιάσει ανεπάρκεια στους πνεύμονες και τα νεφρά. Όταν τελικά συνήλθε μετά από 48 ώρες, η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα της ήταν «Όχι».

Αναφερόμενη σε αυτή την αντίδραση, η Μαντόνα εξέφρασε τη δική της ερμηνεία για το περιστατικό: «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ο Θεός που μου έλεγε: “Θέλεις να έρθεις; Θέλεις να ανέβεις μαζί μου;”».

Η κατάσταση της υγείας της επέβαλε τότε την αναβολή της προγραμματισμένης περιοδείας της, ωστόσο το 2024 κατάφερε να επιστρέψει στη σκηνή με το Celebration Tour, κάνοντας ανοιχτά λόγο από το Λος Άντζελες για μια εμπειρία που την έφερε πολύ κοντά στον θάνατο.

Οι οδηγίες του γιατρού και η ανάρρωση στο σπίτι

Στο κοινό εκείνης της συναυλίας βρισκόταν και ένας από τους θεράποντες ιατρούς της, με την ίδια να περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ακόμα και μετά το εξιτήριο, όταν προσπαθούσε να ανακτήσει τις δυνάμεις της ακολουθώντας μια πολύ απλή συμβουλή.

«Τηλεφωνούσα μέρα παρά μέρα και ρωτούσα [τον γιατρό μου] γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια, πότε θα επέστρεφε η ενέργειά μου; Πότε θα ένιωθα ξανά ο εαυτός μου; Πότε μπορώ να ξαναπάω σε περιοδεία; Το μόνο που έλεγε ήταν: “Βγες έξω στον ήλιο”… Ήταν τόσο δύσκολο για μένα να περπατήσω από το σπίτι μου στην πίσω αυλή και να καθίσω στον ήλιο. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν δύσκολο», εξήγησε η καλλιτέχνιδα.

Η σταρ ξεκαθάρισε ότι η παρουσία και η κινητοποίηση των έξι παιδιών της έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην αποκατάστασή της και την επιστροφή της στα live.

«Τα παιδιά μου είναι αυτά που πραγματικά με βοήθησαν να τα καταφέρω, επειδή δούλεψαν τόσο σκληρά. Δεν ήθελα να τα απογοητεύσω, οπότε απλώς όρισα μια ημερομηνία. Και αυτή η ημερομηνία έγινε πραγματικότητα», κατέληξε η Μαντόνα.