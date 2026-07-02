Νομοθετούμε την καλύτερη εκδοχή για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τοποθετούμενος κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την «Ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς των συμβάσεων πιστώσεων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως, εκτός καταστήματος και ηλεκτρονικά – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/828, 2023/2225, 2023/2673, 2024/825, 2024/1799 και 2026/74».

«Δεν ενσωματώνουμε απλώς μια ευρωπαϊκή οδηγία, που μιλά για προστασία του καταναλωτή. Εμείς βάζουμε πλαφόν στα καταναλωτικά, επισκευαστικά κ.ά. δάνεια, για να μην “διπλώνουν” και “υπερδιπλώνουν”, σε βάρος των καταναλωτών. Το 60% για τα τέσσερα χρόνια, το οποίο βάζουμε ως πλαφόν, δηλαδή ως ανώτατο όριο επιβάρυνσης για έναν καταναλωτή, που παίρνει τέτοιου είδους δάνειο […] είναι το μικρότερο σχετικό ποσοστό πλαφόν, που έχει μπει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.



Αναφερόμενος σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεχώρισε τη ρύθμιση για αυστηρότερο έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, «ώστε η πίστωση που θα δώσουν οι τράπεζες, να είναι βιώσιμη, γιατί αυτό, προστατεύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει από την επιπολαιότητα και την ανευθυνότητα που μπορεί να έχει υπάρξει είτε από την πλευρά τραπεζικών ιδρυμάτων, είτε από την πλευρά πολιτών, είτε και από τους δύο ταυτοχρόνως».



Τέλος, και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι υπάρχει δυσκολία εκ μέρους της να πει ότι συμφωνεί με τα αυτονόητα του νομοσχεδίου. «Ενώ λέτε βαριές κουβέντες για την κυβέρνηση, εκλογές δεν ζητάει κανείς σας […] Πριν από μερικούς μήνες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ζητήσει εκλογές. Δεν έχει ξαναειπωθεί έκτοτε […] Παρότι η κριτική σας απέναντι στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ βαριά στα λόγια και προσχηματική, γιατί σε θέματα που θα έπρεπε να συμφωνήσετε όλοι, γιατί προστατεύουμε τους καταναλωτές, παρ’ όλα αυτά, εκλογές δεν ζητάτε, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κοινωνία εκτιμά την προσπάθεια που έχει γίνει, και συνεχίζει να ακούει και να παρακολουθεί με προσοχή τις πολιτικές και τη δουλειά που κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ, και το πρόγραμμά της, για την επόμενη τετραετία.



Και παρά το ότι δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, ένα κόμμα που κυβερνά 7-8 χρόνια τη χώρα, να συνεχίζει να έχει ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες, πιστεύω ότι η παράταξή μας έχει πετύχει, ως τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, με σεμνότητα και σοβαρότητα, να είμαστε μέσα στους πολίτες, να ακούμε και τα θετικά, να ακούμε και την κριτική, γιατί προφανώς υπάρχουν και λάθη και αδυναμίες, τα οποία διαρκώς θα πρέπει να διορθώνονται, για να εγγυηθούμε, αν οι πολίτες μας εμπιστευτούν, ακόμα καλύτερα πράγματα για την επόμενη τετραετία».



Για νομοσχέδιο των «καθυστερημένων» εναρμονίσεων μίλησε ο εισηγητής της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γ. Νικητιάδης. «Έχετε “πρεμούρα” να φέρετε, με καθυστέρηση, ευρωπαϊκές οδηγίες υπέρ των καταναλωτών, όχι επειδή είναι καλές αλλά επειδή κάτι πρέπει να δείξετε ότι κάνετε για την ακρίβεια» είπε ο κ. Νικητιάδης, ο οποίος, σχολιάζοντας και την «περίφημη σύσκεψή σας στο Μαξίμου με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων των Σούπερ Μάρκετ και του ΣΕΒ» είπε ότι «αποδείχθηκε τελικώς ότι ο θησαυρός ήτανε άνθρακες».



«Φέρνετε νομοσχέδιο για να βλέπει ο καταναλωτής πόσο κάνει ένα προϊόν, λες και ο καταναλωτής είναι αυτός που ευθύνεται για την ακρίβεια του προϊόντος» είπε ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης. Η ακρίβεια, σημείωσε ο κ. Τσοκάνης, είναι προϊόν το οποίο προκύπτει από την εντατικοποίηση και την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων στους χώρους της δουλειάς, από την αλόγιστη κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και των επενδυτών, από τη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος. Και αυτή την ακρίβεια αλλά ακόμα και την ευθύνη, και για τα δάνεια μέσω του σημερινού νομοσχεδίου, πάτε να την φορτώσετε στον εργαζόμενο» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ.



Για απλή ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών που δεν επιφέρουν ουσιαστικές λύσεις μίλησε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας. Το ζητούμενο σήμερα στην αγορά είναι οι παραπλανήσεις του καταναλωτή, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το μέλι, που βάζουν σε 100 κιλά ξένο μέλι, ένα κιλό ελληνικό, και το βαπτίζουν όλο ελληνικό, ή το γιαούρτι που παρουσιάζεται ως ελληνικό και έχει μόνο 30% ελληνικό γάλα, όπως είπε. Ο κ. Μπούμπας συμπλήρωσε ότι η προστασία του καταναλωτή δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο λεπτομερής είναι η νομοθεσία αλλά από το αν υπάρχει μια εθνική στρατηγική εφαρμογή της, ενίσχυση της μονάδας ελέγχου αγοράς, ψηφιακά εργαλεία ελέγχου αγοράς, ταχεία επίλυση καταναλωτικών διαφορών και ουσιαστική καταναλωτική εκπαίδευση.



Την καταψήφιση του νομοσχεδίου προανήγγειλε ο αγορητής της ΚΟ «Νίκη», Σ. Τσιρώνης καθώς, όπως είπε, «αντί να αποτελέσει μια γενναία ριζοσπαστική ασπίδα προστασίας για τον πολίτη, υποκρίνεται ότι λύνει τα προβλήματα με γραφειοκρατικές αλχημείες». Δεν βρισκόμαστε εδώ για να επικρίνουμε την ανάγκη ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά για να καταγγείλουμε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το ευρωπαϊκό Δίκαιο, μετατρέποντάς το σε ένα φύλλο συκής, για να κρύψει την πολιτική της απραξία, είπε ο κ. Τσιρώνης.



Σημειώνεται ότι, τόσο τα μέλη της επιτροπής, διά της προέδρου της Φωτεινής Αραμπατζή, όσο και ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους αλλά και τον αποτροπιασμό τους για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.