Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε σήμερα επίσημη συγγνώμη, εκ μέρους του βρετανικού κράτους, από τις γυναίκες που αναγκάστηκαν να δώσουν τα μωρά τους και από όσες και όσους χωρίστηκαν από τις μητέρες τους κατά τη γέννηση μέσω ενός συστήματος αναγκαστικών υιοθεσιών που στόχευε τις ανύπαντρες γυναίκες, σύστημα που εφαρμοζόταν δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, 185.000 παιδιά χωρίστηκαν από τις μητέρες τους στη Βρετανία. Ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κράτους για το τραύμα που στιγμάτισε όλη τη ζωή των θυμάτων.

«Εκ μέρους ολόκληρης της χώρας, λέω σε κάθε άνθρωπο που επηρεάστηκε: Εκφράζουμε τη βαθιά μας συγγνώμη και θλίψη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο.

«Τα παιδιά μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι ήταν ανεπιθύμητα, οι μητέρες κατηγορούνταν για ανηθικότητα» και «αυτές δεν ήταν μεμονωμένες ή τυχαίες πράξεις», δήλωσε ο Στάρμερ, καταγγέλλοντας «ένα σύστημα που είχε εδραιωθεί στις τοπικές αρχές, σε εθελοντικές και θρησκευτικές οργανώσεις, καθώς και σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας».

Μεταξύ 1949 και 1976, το βρετανικό κράτος και εκκλησίες δημιούργησαν ένα σύστημα στο οποίο νεαρές γυναίκες με παιδιά εκτός γάμου εξευτελίζονταν και εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα μωρά τους για να συμμορφωθούν με τις κοινωνικές νόρμες της εποχής.

Η Εκκλησία της Αγγλίας ζήτησε συγγνώμη για τον ρόλο της τον περασμένο μήνα, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή της στη λειτουργία των αποκαλούμενων «οίκων για μητέρες και μωρά» όπου ανύπαντρες γυναίκες στέλνονταν, συχνά παρά τη θέλησή τους, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό και χωρίζονταν από τα μωρά τους.

Η συγγνώμη του κράτους -η οποία έρχεται έπειτα από παρόμοιες συγγνώμες από την Ιρλανδία και την Αυστραλία- έρχεται τέσσερα χρόνια αφότου η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βρετανίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση ήταν «τελικά υπεύθυνη» για την έλλειψη προστασίας των ανύπαντρων μητέρων και των μωρών τους.

Πριν ζητήσει συγγνώμη μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Στάρμερ συναντήθηκε με μια ομάδα αυτών των μητέρων και των παιδιών τους στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντάς τους: «Εσείς δεν θα έπρεπε ποτέ να ντρέπεστε. Η ντροπή είναι στην πραγματικότητα δική μας. Η ντροπή είναι στο κράτος και σε όλους όσοι ήταν υπεύθυνοι για αυτό».

«Αυτό που τους συνέβη… δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είναι μια κηλίδα στην ιστορία μας».