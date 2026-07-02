Ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα παραλίγο να εγκλωβιστεί μέσα στο κτήριο, καθώς από την κλίση, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα της.

Η γυναίκα περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν, όπως και όταν διαπίστωσε πως η πολυκατοικία έγερνε επικίνδυνα.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» είπε ότι «οι εργασίες επιχωμάτωσης προκειμένου να φτιάξουν τα θεμέλια ξεκίνησαν περίπου πριν από δύο μήνες. Τις προηγούμενες δύο με τρεις ημέρες παρατήρησα ότι έφεραν εσκαφέα και έκαναν εργασίες για τη διπλανή πολυκατοικία. Στις 30/6/2026 το πρωί κατά τις 09.00, έφεραν ξανά εσκαφέα και άκουσα να γίνονται εργασίες στο οικόπεδο δίπλα από το σπίτι, σαν να καταρρέουν κομμάτια από την πολυκατοικία στην οποία διαμένω».

«Όταν βγήκα στο μπαλκόνι μου στον 1ο όροφο, εντόπισα μια ρωγμή, η οποία διέγραφε κάθετα τον τοίχο του σπιτιού μου και την οποία μάλιστα δεν είχα δει στο παρελθόν και είναι στο σημείο που η πολυκατοικία μου εφάπτεται με την πολυκατοικία στο νούμερο 24. Στη συνέχεια όταν προσπάθησα να ανοίξω την κεντρική πόρτα του σπιτιού μου, διαπίστωσα πως δεν άνοιγε και κολλούσε. Όταν βγήκα στο δρόμο έβλεπα τη ρωγμή όσο ανέβαινε σε ύψος να ανοίγει και μαρτυρούσε πως όλη η οικοδομή μετατοπιζόταν και έπεφτε προς τον αριθμό 20, τη μεριά δηλαδή που γίνονταν οι εργασίες. Όλο αυτό κράτησε πέντε με δέκα λεπτά και μετά η πολυκατοικία κατέρρευσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Προηγουμένως είχα μιλήσει με τα άτομα που βρίσκονταν στη διπλανή οικοδομή που γίνονταν οι εργασίες και όταν είδαν τις ρωγμές που τους υπέδειξα, αμέσως σταμάτησαν και ο εσκαφέας που υπήρχε αποχώρησε απευθείας, καθώς το άτομο που οδηγούσε το μηχάνημα αρνήθηκε να συνεχίσει τις εργασίες. Όταν κατέβηκα είδα ότι το σημείο που είχαν σκάψει μου φάνηκε πάρα πολύ βαθύ και σε ερώτησή μου προς τον έναν από τους μηχανικούς που ήταν εκεί, μου ανέφερε πως ήταν λόγω του ότι θα γινόταν υπόγειο», πρόσθεσε στη συνέχεια.