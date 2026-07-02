Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για την εμπρηστική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με νέα μαρτυρία να φωτίζει περισσότερο τις έρευνες.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι μετά την έκρηξη είδε τρία άτομα μπροστά από την πολυκατοικία, να αποχωρούν πεζή, από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με το Live News που αναπαρήγαγε τη μαρτυρία, οι δύο έφυγαν προς ένα στενό, με τον τρίτο να κατευθύνεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Περπατούσαν ήρεμοι και δεν έτρεχαν, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν ντυμένοι με μαύρα μπουφάν και φορούσαν κουκούλες, κάτι ασυνήθιστο, αφού επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σχολιάζοντας την πορεία των ερευνών, διευκρίνισε στην εκπομπή του Mega ότι η διαδικασία μπορεί να κρατήσει αρκετά 24ωρα. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία από κάμερες, τόσο τη στιγμή της έκρηξης, όσο και από τις προηγούμενες μέρες, για να διαπιστώσει ποιοι κατόπτευσαν τον χώρο πριν το χτύπημα.

Επιπλέον, θα υπάρξει άρση απορρήτου και σαρώσεις κινητών, ενώ ελέγχονται και εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την τελευταία διετία.

Οι ιδιομορφίες της υπόθεσης

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος υποστήριξε ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση έχει δύο ιδιομορφίες. Συγκεκριμένα, έγιναν τρεις επιθέσεις, με τις δύο να είναι μηδαμινές και την τρίτη να ευθύνεται για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στα αυτοκίνητα.

Επίσης, στόχοι ήταν τρεις πολιτευτές μεσαίου βεληνεκούς, όχι ιδιαίτερα γνωστοί και χωρίς αστυνομική προστασία. Το γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι λοιπόν, είναι κάτι που απασχολεί έντονα τις αρχές, καθώς φαινομενικά δεν αποτελούσαν στόχο κάποιου.

Ο κύκλος των υπόπτων

Σύμφωνα με το Live News, η αστυνομία έχει κύκλο υπόπτων για τον φονικό εμπρησμό και για την ακρίβεια 5 με 6 άτομα που χαρακτηρίζονται δραστήριοι αντιεξουσιαστές.

Ορισμένοι έχουν ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί για άλλες υποθέσεις, ενώ άλλοι έχουν καταγραφεί ως πρωτοστάτες επεισοδίων από δύο καταλήψεις, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιαδήποτε βεβαιότητα.

Έτσι, οι αστυνομικοί κοιτάζουν να δουν αν υπάρχει εμπλοκή των ίδιων, κάποιων συνεργών τους ή κάποιων ατόμων νεαρών που έχουν στρατολογήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ακόμη, εξετάζουν αν ο εμπρησμός μπορεί να σχετίζεται με την ένταση στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.