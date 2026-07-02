Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η κα Αναστασία, ένοικος της πολυκατοικίας που επλήγη με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 72χρονης γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα, περιγράφει τις δραματικές στιγμές λέγοντας: «Μας φώναζαν από τις απέναντι πολυκατοικίες: “ξυπνήστε, καίγεστε”».

Αρχικά, η κα Αναστασία μιλώντας στο ERTNEWS εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κ. Νέστορα, τονίζοντας ότι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής είναι βαθιά θλιβερή. «Επικράτησε πανικός. Από τις απέναντι πολυκατοικίες μάς φώναζαν: “ξυπνήστε, καίγεστε”. Βγήκαμε στα μπαλκόνια και ο καπνός είχε ήδη φτάσει μέχρι τον έκτο όροφο, όπου βρισκόμουν», είπε.

Η ίδια, όπως είπε, άκουσε φωνές στον διάδρομο και κάλεσε όσους βρίσκονταν έξω να ανέβουν στο διαμέρισμά της για να προστατευθούν. Λίγο αργότερα, κάποιος χτύπησε επίμονα την πόρτα. Όταν άνοιξε, «μπήκε μέσα ένας άνδρας μαζί με ένα πυκνό σύννεφο καπνού», δήλωσε.

«Εκείνη τη στιγμή νομίσαμε ότι η φωτιά είχε περάσει μέσα στην πολυκατοικία και στα διαμερίσματα. Αργότερα κατάλαβα ότι ο άνθρωπος που μπήκε ήταν ο κ. Νέστορας», είπε.

Όπως περιέγραψε, ο άνδρας βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και έφερε εγκαύματα στο κεφάλι και στα χέρια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο διαμέρισμα φώναζε συνεχώς: «Η γυναίκα μου, η κόρη μου».

«Μου έλεγε συνέχεια: “χάθηκαν, χάθηκαν, πέθαναν”. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω»

Σύμφωνα με την κα Αναστασία, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πίστευε ότι είχε χάσει την οικογένειά του.

«Μου έλεγε συνέχεια: “χάθηκαν, χάθηκαν, πέθαναν”. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω. Βγαίναμε στο μπαλκόνι για να δούμε τι συμβαίνει και αν υπήρχε κάποια ενημέρωση. Βλέπαμε ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τραυματίες και προσπαθούσαμε να του δώσουμε κουράγιο», σημείωσε.

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές ως εξαιρετικά τρομακτικές, καθώς οι ένοικοι αισθάνονταν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, ενώ οι καπνοί είχαν κατακλύσει ακόμα και τους υψηλότερους ορόφους.

«Οι καπνοί είχαν καλύψει τα πάντα»

Όταν αργότερα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ενημέρωσαν τον κ. Νέστορα ότι η οικογένειά του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, εκείνος εξακολουθούσε να πιστεύει ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν είχαν επιζήσει.

Η κα Αναστασία είπε επίσης ότι μέσα στην πολυκατοικία δεν υπήρχε καθόλου ορατότητα, καθώς είχε διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα και οι καπνοί είχαν καλύψει τα πάντα.

«Είναι μια σχετικά ήσυχη γειτονιά. Κανείς από όσους μίλησα δεν είχε δει ή ακούσει κάτι πριν από την έκρηξη», κατέληξε.