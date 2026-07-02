Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εκβίαζε τον κουνιάδο του, απαιτώντας το ποσό των 11.000 ευρώ.

Σύμφωνα με καταγγελία που προηγήθηκε, ο 39χρονος, υπήκοος Πακιστάν, απειλούσε να βλάψει τον κουνιάδο του αλλά και την αδελφή του, η οποία είναι σύζυγος του συλληφθέντα, προκειμένου να του καταβληθούν τα χρήματα.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος φέρεται να ζητούσε το ποσό επικαλούμενος ανάγκες που αφορούσαν ζητήματα στέγασης και καθημερινής διαβίωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.