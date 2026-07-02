Στην ανάγκη οι καταδίκες της πολιτικής βίας να συνοδεύονται από ουσιαστική αυτοκριτική για τη ρητορική που, όπως είπε, τροφοδοτεί φαινόμενα βίας, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στο ERTnews Radio και στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Με αφορμή την επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η κ. Σδούκου έκανε λόγο για το αποκορύφωμα μιας σειράς επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά, ενώ είχαν προηγηθεί βανδαλισμοί σε κατοικίες και γραφεία άλλων στελεχών και βουλευτών του κόμματος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι οι καταδίκες της βίας από όλους τους πολιτικούς χώρους είναι αυτονόητες, ωστόσο δεν αρκούν από μόνες τους. Όπως είπε, απαιτείται γενναία αυτοκριτική που θα συνοδεύεται από αλλαγή στάσης, καθώς εδώ και χρόνια έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας, πολιτικής στοχοποίησης και εχθροπάθειας. «Δεν γίνεται από τη μία να καταδικάζουμε τη βία και από την άλλη να ανεχόμαστε ή να καλλιεργούμε μια κουλτούρα βίας στον δημόσιο λόγο», ανέφερε.

Αναφερόμενη στη δημόσια και κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί χαρακτηρισμοί όπως «εγκληματική οργάνωση», «δολοφόνοι» και άλλες αντίστοιχες εκφράσεις κατά πολιτικών αντιπάλων, σχολιάζοντας ότι «οι λέξεις μπορούν εύκολα να μετατραπούν και σε σφαίρες».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παλαιότερες τοποθετήσεις και ενέργειες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, έκανε αναφορά σε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή σχετικά με τις μολότοφ, καθώς και σε δηλώσεις και κινήσεις που αφορούσαν την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τις κινητοποιήσεις για τη μεταγωγή του.

«Αυτά είναι κρίκοι μιας αλυσίδας. Είναι κομμάτια μιας κουλτούρας που άλλοτε κλείνει το μάτι στη βία, άλλοτε τη σχετικοποιεί και άλλοτε τη βαφτίζει αντίδραση», είπε, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο κύκλος της ανοχής και της νομιμοποίησης της βίας που πρέπει να σπάσει, καθώς «η βία, όταν την αφήσεις να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, δεν ελέγχεται».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι για να ανατραπεί αυτό το κλίμα απαιτείται ειλικρινής αυτοκριτική και αναγνώριση λαθών του παρελθόντος, όπως η χρήση χαρακτηρισμών περί «προδοτών» και η αντιμετώπιση του πολιτικού αντιπάλου ως εχθρού. Όπως σημείωσε, η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διεξάγεται με διαφορετικές ιδέες και προτάσεις, καθώς αυτό αποτελεί την ουσία της δημοκρατίας