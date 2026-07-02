Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. «Εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. εξηγώντας πως «τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία»

Σε μία από τις επιθέσεις σημειώνεται πως έχασε τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Την υπόθεση χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις (έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών).

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τουλάχιστον τρία άτομα που φέρεται να κινήθηκαν με δίκυκλα πριν και μετά τα περιστατικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Η συμμετοχή και ο ρόλος τους διερευνώνται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα που περισυνελέγησαν, με στόχο την εξαγωγή στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επίσης εξετάζεται τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις, χωρίς -μέχρι στιγμής- να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Στο παρακάτω βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί όπου η μητέρα της Βάγια τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά στο νοσοκομείο. Δείτε τη στιγμή της έκρηξης μετά το 00:20:

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αναφέροντας ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται μεθοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα… Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», σημείωσε.

Επίσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξιχνίαση των επιθέσεων είναι θέμα χρόνου. «Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση» δήλωσε.

«Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει σαφή κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι συνδέονται μεταξύ τους» εξήγησε και είπε: «Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις».

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται μεγάλος όγκος βιντεοληπτικού υλικού από ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι» σημείωσε.

Αναφερόμενη στην επιλογή των στόχων, η κα Δημογλίδου επεσήμανε πως όσοι προχωρούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως επιλέγουν πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική προστασία ή σημεία όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Είπε επίσης ότι στα σημεία των επιθέσεων πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

«Έχει ενοχλήσει κάποιους η μη ύπαρξη καταλήψεων».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους. «Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου κλείνοντας έστειλε μήνυμα κατά της βίας, με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», είπε.