Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το ανθρωποκυνηγητό των διωκτικών αρχών που στόχο έχει τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Την έρευνα για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους.

Όπως επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 2/7 το ERTnews οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις.

Μέσα σε 17 λεπτά οι τρεις εκρήξεις

Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός το οποίο οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.

Την ίδια στιγμή, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων, με στόχο την ανεύρεση γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Οι Αρχές επανεξετάζουν επίσης παλαιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, αναζητώντας τυχόν συνδέσεις με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση.

Ιωακείμοβιτς: Ήταν χτύπημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας – Κοντά στη σύλληψή των δραστών η αστυνομία

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς μίλησε το πρωί της Πέμπτης 2/7 στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέροντας: «Θεωρώ ότι η χθεσινή εγκληματική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι και των τριών στελεχών της ΝΔ δεν στρέφεται εναντίον της ΝΔ, στέφεται εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον κάθε ανθρώπου που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία. Όσον αφορά στις απειλές και στις οχλήσεις δεν είχα καμία απολύτως. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι το 2023 είχα, τόσο το δικό μου σπίτι όσο και το σπίτι του κ. Αναστασιάδη είχαν γίνει στόχοι μόνο με μπογιές. Άλλο μπογιές άλλο γκαζάκια. Είχε στοχοποιηθεί και το σπίτι του κ. Σιμόπουλου. Σε σπίτια δεν έχουν μπει γκαζάκια, είχαν μπει σε πολιτικά γραφεία», είπε αρχικά.

«Στο δικό μου σπίτι είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπου κάηκαν σίτες και παντζούρια. Δεν είχε την έκταση που είχε στο σπίτι της κ. Νέστορα. Από όσο με έχουν ενημερώσει οι δράστες φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. και με ενημέρωσαν ότι είναι κοντά στη σύλληψη και ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούν στον φυσικό τους χώρο, στη δικαιοσύνη», συνέχισε ο κ. Ιωακείμοβιτς.

Σάββας Αναστασιάδης: Ήταν καθαρά τρομοκρατικό χτύπημα, στόχευε σε δολοφονία

«Και παλαιότερα είχα γίνει στόχος αλλά με μπογιές. Το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό, τυφλό, άναδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία. Ήταν το δεύτερο χτύπημα το δικό μου, γύρω στις 4:17, το τρίτο ήταν της κ. Νέστορα. Ο τριπλός με τον οποίο έχουν τοποθετήσει το γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας, το οποίο όταν είχε εκραγεί είχε αρπάξει φωτιά η είσοδο της πολυκατοικίας και αν δεν προλάβαινε ένας ένοικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα που είχε δύστυχος η κ. Νέστορα με την απώλεια της μητέρας της. Η Αντιτρομοκρατική έχει ήδη πάρει το υλικό των καμερών», τόνισε ο Σάββας Αναστασιάδης ο οποίος ήταν επίσης θύμα της χτεσινής επίθεσης.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυμήθηκαν εμένα που 3 χρόνια απέχω από την ενεργό πολιτική και πώς επέλεξαν τους στόχους, διότι κανένα άτομο από τα 3 δεν συμμετέχει στην ενεργό πολιτική και στις αποφάσεις. Ποτέ δεν είχα φρουρό φύλαξη όσο ήμουν βουλευτής, δεν είχα απειλές ούτε όταν ήμουν βουλευτής, δεν έχω προκαλέσει ποτέ», συμπλήρωσε.