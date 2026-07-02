Νέο όνομα από Ισπανία

Η Ισπανία είναι η χώρα στην οποία έχει εστιάσει ο ΠΑΟΚ για τα μεταγραφικά. Και είναι λογικό, καθώς εκεί δούλευε ο Αλέσιο Λίσι. Ο δικέφαλος του βορρά απέκτησε τον Ελουστόντο, ρώτησε για τον Σανταμαρία της Βαλένθια και έκανε κρούση και για έναν ακόμη και συγκεκριμένα τον Μικέλ Βέσγκα, 33χρονο χαφ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Αν θα υπάρξουν ή όχι εξελίξεις θα το δούμε τις επόμενες μέρες, στην Ισπανία πάντως υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που τσεκάρουν οι ασπρόμαυροι.

Απόσταση για Σάντσες

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ είναι και αυτό του Χόρχε Σάντσες, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από την Άτλας. Οι Μεξικάνοι έχουν όντως κάνει πρόταση για τον συμπατριώτη τους, στη Θεσσαλονίκη όμως ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει συμφωνία. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ανάμεσα σε αυτά που δίνει η Άτλας και αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ υπάρχει απόσταση, μπορεί όμως να καλυφθεί αν οι Μεξικανοί επανέλθουν με νέα πρόταση. Όσο για τον παίκτη, δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Θέλει Γιάρεμτσουκ ο Μεντιλίμπαρ

Εν αναμονή της πρότασης που θα έρθει για τον Ταρέμι και με τον Ελ Κααμπί να παραμένει στο Μουντιάλ, στον Ολυμπιακό μπορούν να ασχοληθούν με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ αρέσει στον Μεντιλίμπαρ και θα τον ήθελε στην ομάδα τη νέα σεζόν, θα πρέπει όμως να βρει τον τρόπο να τον πείσει, γιατί προς το παρόν ο παίκτης δεν δείχνει να έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στην Ελλάδα. Προτιμά να συνεχίσει στη Λιόν. Οι Γάλλοι όμως δεν έκαναν χρήση της οψιόν απόκτησής του για 5 εκατ. ευρώ, ούτε έκαναν κάποια άλλη πρόταση στους ερυθρόλευκους. Θα έχει ενδιαφέρον το θέμα…

Εμπιστοσύνη σε Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο, εν τω μεταξύ, προκάλεσε διάφορες φήμες για Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν κινδυνεύει κανείς εκ των δύο. Ο Καρντόσο ήρθε για να ενισχύσει τη διοίκηση και θα αναλαμβάνει ακριβές μεταγραφικές υποθέσεις ή ακόμη και σημαντικές πωλήσεις παικτών. Ο ρόλος του δεν καπελώνει τους Κοβάσεβιτς και Καρεμπέ, αντιθέτως, θα δουλεύουν μαζί, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες ο καθένας, υπό την επίβλεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εμπιστοσύνη του οποίου στα στελέχη που ήδη ήταν στην ΠΑΕ είναι αναμφισβήτητη.

Το… διαμαντάκι της ΑΕΚ

Ενθουσιασμός υπάρχει στην ΑΕΚ για την απόκτηση του Γιώργου Σαρακασίδη μετά τη συμφωνία με τον Πανιώνιο. Ο 16χρονος τερματοφύλακας είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων μεγάλων ομάδων, η Ένωση όμως κατέθεσε την καλύτερη πρόταση στον Πανιώνιο, δίνοντάς του 200.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 20%. Στη Νέα Φιλαδέλφεια κάνουν λόγο για ένα… διαμαντάκι που θα λάμψει τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να γίνει κι άλλη μεταγραφή νεαρού Έλληνα παίκτη εντός του καλοκαιριού.

Τελειώνει η μεταγραφή του χαφ

Σε ό,τι αφορά το θέμα του χαφ που θέλει να αποκλείσει η ΑΕΚ, είναι θέμα χρόνου πλέον να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Ριμπάλτα έχει προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις και στις τάξεις των κιτρινόμαυρων είναι σίγουροι ότι θα υπάρξουν ευχάριστα νέα σύντομα. Άμεσα. Ακόμη και εντός της εβδομάδας δηλαδή. Το όνομα του στόχου, όπως συμβαίνει πάντα με τον Ριμπάλτα, δεν διέρρευσε και θα γίνει γνωστό όταν στην Ένωση θα είναι σίγουροι πως το deal έχει κλείσει, πως η συμφωνία είναι οριστική.