Νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον θάνατο της μητέρας της ως «δολοφονία χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις», καλώντας σε καθολική καταδίκη κάθε μορφής βίας.

Η εμπρηστική επίθεση, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, είχε τραγική κατάληξη, καθώς η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, υπέκυψε στα εκτεταμένα εγκαύματα που υπέστη.

Εξετάζεται μεταφορά στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

Ο υφυπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Νέστορα ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, καθώς τα εγκαύματά της θα αξιολογηθούν εκ νέου από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.

Παρουσιάζοντας την εικόνα των τραυματιών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για:

την Αφροδίτη Νέστορα,

τον πατέρα της,

δύο ακόμη ενοίκους της πολυκατοικίας.

Όπως διευκρίνισε, οι τρεις από τους τέσσερις τραυματίες αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Αναφερόμενος στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έφερε εκτεταμένα εγκαύματα, στα οποία τελικά υπέκυψε.

«Η βία είναι βία – Δεν υπάρχουν αστερίσκοι»

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονία», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να καταδικάζονται χωρίς εξαιρέσεις ή πολιτικές αποχρώσεις.

«Στη χώρα μας για πολλά χρόνια υπήρχε η τάση η βία να καταδικάζεται ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος. Η βία είναι βία. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Τέτοια φαινόμενα, είτε αφορούν μολότοφ είτε γκαζάκια είτε καταστροφές πολιτικών γραφείων, μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αστερίσκοι και υποσημειώσεις στην καταδίκη τέτοιων φαινομένων. Η κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν ενιαία στάση απέναντι στη βία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο λόγω της απώλειας της Βάγιας και του σοβαρού τραυματισμού της οικογένειάς της.