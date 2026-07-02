«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και η σκέψη μας στην Αφροδίτη Νέστορα, την οποία γνωρίζω και προσωπικά, που δίνει το δικό της αγώνα», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Ένα γεγονός που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό. Η πολιτική βία δεν μπορεί να έχει θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία, στη σύγχρονη Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν έχουμε και νεκρούς. Χθες ήταν η Βάγια Νέστορα, αύριο μπορεί να είναι ένα παιδί. Πρέπει να καταβάλλουμε μια προσπάθεια όλοι, κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απομονώσουμε επιτέλους τελείως τέτοιες λογικές», σημείωσε ο ίδιος, μιλώντας την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο OPEN.

«Ειδικά αυτή η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση: ασφάλεια και δικαιοσύνη», δηλαδή «να τους βρει (σ.σ. τους δράστες) η Ελληνική Αστυνομία και να έχουν την τιμωρία που τους αξίζει».

«Να μην ξεχνάμε ατάκες του τύπου, “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”, “κυβέρνηση και κόμμα-εγκληματική οργάνωση”, “παιδεραστές, βιαστές, δολοφόνοι κ.ο.κ.”, υποστήριξη μελών της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν πάντοτε πολιτικοί χώροι, οι οποίοι τουλάχιστον δεν αποθαρρύνουν τέτοιες λογικές πολιτικής βίας. Δεν θυμάστε τη φράση, “ένα γκαζάκι ήταν;”. Ένα γκαζάκι, όμως, που έφερε ένα νεκρό», σημείωσε.

Επίσης, «”ο Ρουβίκωνας κάνει… παρέμβαση”, λένε, όπου “παρέμβαση” είναι να πάνε κάτω από το σπίτι μιας οικογένειας, όπως τις προάλλες του Νίκου Χαρδαλιά και μπορεί να είναι παιδιά μέσα στο σπίτι και να ρωτούν, “μαμά μπαμπά τι συμβαίνει εδώ;”».

Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επέμεινε ότι «η ρητορική μίσους που αναπτύχθηκε από το 2010 και μετά, ο λαϊκισμός, ο διαιρετικός λόγος, δεν ξεκίνησαν από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό για τη χώρα μας, δεν θέλουμε γκαζάκια, δεν θέλουμε νεκρούς, δεν θέλουμε ανοχή στην πολιτική βία από όπου κι αν προέρχεται, άκρα Δεξιά, άκρα Αριστερά».

«Το επικίνδυνο παιχνίδι της πόλωσης που κάποιοι επεδίωκαν πάντα και το επιθυμούν και τώρα, δεν θα το παίξουμε». Ωστόσο, «δεν άλλαξα εγώ τον νόμο για την ποινική μεταχείριση για τις μολότοφ», είπε και προσέθεσε: «Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει μάρτυρες υπεράσπισης, κάποιοι έγιναν ειδικοί-γενικοί γραμματείς σε υπουργεία».

Όπως είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης: «Εμείς σε καμία περίπτωση δεν συγκρινόμαστε με τον κ. Τσίπρα, γιατί δεν ήταν αυτή η προσδοκία μας για τη χώρα», τόνισε και διευκρίνισε ότι «οι συγκρίσεις με τον κ. Τσίπρα αφορούν το παρελθόν».

Ο ίδιος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «μέσα σε ένα μήνα από τότε που ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ, έχει καταφέρει να προτείνει πράγματα τα οποία απαιτούν 15 δισ. όταν το περίφημο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ήταν 13 δισ.».

Αναφορικά με την οικονομία, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σημείωσε: «Η οικονομία αποδίδει γιατί υπάρχει οικονομική πολιτική που στηρίζεται στην ανάπτυξη και όχι στους φόρους. Βάσει των κανόνων από τα 5 δισ. πλεονάσματος εμείς δώσαμε πέρυσι 1,7 δισ., τόσο μπορούσαμε». Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, «τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους για να μην μετακυλίσουμε το βάρος στις επόμενες γενιές και τους νέους ανθρώπους».

Αναφορικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι θα δοθεί έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά. «Οι πολιτικές μας αφορούν πάνω από το 80%-85% των οικογενειών», σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι βασική πολιτική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, ενώ αναγνώρισε ότι «όντως υπάρχουν προβλήματα».

Αναφορικά με τη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, επικαλέσθηκε το παράδειγμα της Κύπρου, εκεί όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ σε κάποια είδη, αλλά «αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερο πληθωρισμό». Αντιθέτως, «η αύξηση των μισθών θα μείνει, ο πληθωρισμός σιγά σιγά θα υποχωρήσει», υπογράμμισε. Τέλος, «στη ΔΕΘ αλλά και αργότερα» η κυβέρνηση θα υποστηρίξει «τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα».