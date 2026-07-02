Η Σενεγάλη ήταν μπροστά με 2-0 αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-2 από το Βέλγιο και αποκλείστηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, με τον Πεπέ Γκεγέ να ανακοινώνει ότι σταματάει από την εθνική ομάδα για όσο θα παραμείνει το νυν προπονητικό επιτελείο.

Οι Σενεγαλέζοι προηγήθηκαν με 2-0, είχαν τον έλεγχο και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρναν την πρόκριση για τους «16», στα τελευταία λεπτά όμως δέχθηκαν δύο γκολ και στην παράταση ηττήθηκαν με πέναλτι στο 125′.

Ένας αποκλεισμός που έχει ως συνέπεια η ομάδα να γίνει άνω-κάτω, με τον Παπέ Γκεγέ να ανακοινώνει μέσω των social media ότι δεν θα είναι διαθέσιμος ξανά, μέχρι να υπάρξει αλλαγή προπονητή.

«Θα επιστρέψω για να σας πω λίγα λόγια σχετικά με τον αποκλεισμό, αλλά ανακοινώνω σήμερα ότι όσο αυτό το τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, θα κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική ομάδα», ανέφερε στο μήνυμά του.