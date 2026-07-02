Η FIFA δέχεται έντονη κριτική για τις δαπάνες που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph να υποστηρίζει ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ξοδεύει τεράστια ποσά για γραφεία, ξενοδοχεία και μετακινήσεις υψηλόβαθμων στελεχών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της FIFA να διατηρεί γραφεία στον Trump Tower στο Μανχάταν, τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κοστίζουν περίπου 40.000 δολάρια τον μήνα. Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα στενές.

Η FIFA, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το μίσθωμα ανταποκρίνεται στις τιμές της αγοράς και απορρίπτει κάθε υπαινιγμό περί προνομιακής μεταχείρισης ή αθέμιτης σχέσης με την οικογένεια Τραμπ. Παράλληλα, τονίζει ότι τα γραφεία χρησιμοποιούνται κανονικά, αν και πηγές που επικαλείται η Telegraph αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών λειτουργιών του Μουντιάλ πραγματοποιείται από το Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά ανέρχονται σε περίπου 3,76 δισ. δολάρια, καλύπτοντας μεταξύ άλλων έξοδα μεταφορών, διαμονής, φιλοξενίας και διοικητικής υποστήριξης.

Αν και η FIFA δεν επιβεβαιώνει το ακριβές ποσό που δαπανά για ξενοδοχειακές υποδομές, άνθρωποι με γνώση των οικονομικών της ομοσπονδίας εκτιμούν ότι μόνο για τη φιλοξενία στελεχών, αποστολών, καλεσμένων και συνεργατών το κόστος ενδέχεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. δολάρια μέσα στο 2026.

Στο Μαϊάμι, η FIFA έχει μισθώσει πολυτελή ξενοδοχεία για τη φιλοξενία εθνικών ομοσπονδιών, αξιωματούχων και των λεγόμενων FIFA Legends, του προγράμματος που περιλαμβάνει χιλιάδες πρώην ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις γνωστές προσωπικότητες που έχουν δώσει το «παρών» βρίσκονται οι Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Τζον Τέρι και Γουέιν Μπριτζ.

Την ίδια στιγμή, ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζει τις συνεχείς μετακινήσεις του μεταξύ των πόλεων που φιλοξενούν τη διοργάνωση, χρησιμοποιώντας ιδιωτικό αεροσκάφος που έχει μισθωθεί από το Κατάρ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από αστυνομικές συνοδείες.

Η FIFA απορρίπτει τις αιτιάσεις περί υπερβολικών εξόδων, επισημαίνοντας ότι μόνο ένα μικρό μέρος των εσόδων της διοργάνωσης κατευθύνεται σε λειτουργικές δαπάνες. Όπως υποστηρίζει, από τα αναμενόμενα έσοδα των περίπου 13 δισ. δολαρίων, περισσότερα από 11,6 δισ. θα επανεπενδυθούν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, ενώ περίπου 2,7 δισ. θα διανεμηθούν απευθείας στις 211 εθνικές ομοσπονδίες και στις έξι συνομοσπονδίες.

Παρά τις εξηγήσεις της FIFA, οι επικρίσεις δεν έχουν κοπάσει. Προπονητές και παράγοντες εκφράζουν ανησυχία ότι η συνεχής εμπορευματοποίηση της διοργάνωσης αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων σε 48 έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο, «το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να χάσει την ουσία του όταν μετατρέπεται πρωτίστως σε επιχείρηση».