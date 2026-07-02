Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον και πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ τον πούλησε για ποσό που ξεπερνάει τα 130 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει εδώ και λίγες μέρες και την Πέμπτη (2/7) η μεταγραφή επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ. Μια μεταγραφή που γράφει ιστορία, καθώς είναι η πιο ακριβή για παίκτη από τη Μεγάλη Βρετανία.

Το ποσό δεν έχει γίνει γνωστό από τις δύο ομάδες, ο βρετανικός Τύπος όμως κάνει λόγο για περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου παίκτη ήταν αυτή του Τζουντ Μπέλιγχαμ από τη Ντόρτμουντ στη Ρεάλ Μαδρίτης για 115 εκατ.

«Η Μάντσεστερ Σίτι και η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον.

Ο 23χρονος Άντερσον αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και έχει ήδη περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κάνσας. Οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα διευθετηθούν με την επιστροφή του στην Αγγλία.

Στο μεταξύ, όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι εύχονται στον Έλιοτ και στην εθνική ομάδα της Αγγλίας κάθε επιτυχία στην πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ανυπομονούν να τον υποδεχθούν στο Μάντσεστερ εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε η ανακοίνωση της Σίτι.