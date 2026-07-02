Η Άννα Διαμαντοπούλου γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που δημοσίευσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η πρώην υπουργός μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για τις προκλήσεις της τρίτης ηλικίας, την άνοια και τα όρια της σύγχρονης ιατρικής.

Μέσα από ένα προσωπικό κείμενο, η πολιτικός περιγράφει τις δύσκολες στιγμές της ασθένειας, αλλά και το χρέος της φροντίδας που εκπλήρωσε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το «ευχαριστώ» και το κοινωνικό μήνυμα

«Η μάνα είναι η ρίζα κάθε ανθρώπου. Κι όσο μεγάλος κι αν είσαι, η απώλειά της είναι πάντα ένας ξεριζωμός. Σήμερα αποχαιρετώ τη δική μου μάνα. Μια γυναίκα, προσωποποίηση της γλυκύτητας, της καλοσύνης και της προσφοράς», αναφέρει αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου για τη μητέρα της, τονίζοντας τα εφόδια που έλαβε από εκείνη:

«Μια γυναίκα μορφωμένη, που μας έβαλε ένα βιβλίο στο χέρι για όλη μας τη ζωή. Μας δίδαξε να αγαπάμε τη γνώση, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αξιοπρέπεια, δύναμη και πάνω απ’ όλα, αισιοδοξία. Ήταν δίπλα μας σε κάθε χαρά και σε κάθε δυσκολία, χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό της».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η πρώην υπουργός αναφέρεται στην περιπέτεια της υγείας της, η οποία επιδεινώθηκε σταδιακά.

«Τα τελευταία χρόνια η άνοια χτύπησε τη δική της πόρτα και αργότερα, ήρθαν οι αφόρητοι πόνοι της αρρώστιας. Είχα τη μεγάλη τύχη -και δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι- να μπορώ να την έχω κοντά μου και να τη φροντίσω όσο καλύτερα μπορούσα, με όλες μου τις δυνάμεις. Είναι κάτι που θα κουβαλώ πάντα μέσα μου», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Η απώλεια αυτή γίνεται για την πολιτικό αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από το προσδόκιμο ζωής και την ποιότητα της καθημερινότητας των ηλικιωμένων ασθενών.

«Μαζί όμως με τον πόνο της απώλειας, γεννιούνται και τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Η ιατρική μάς χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής. Όμως μας έφερε αντιμέτωπους και με δύσκολα ψυχολογικά, ηθικά και κοινωνικά διλήμματα.

Όταν η μνήμη χάνεται, όταν ο πόνος κυριαρχεί, όταν η αξιοπρέπεια δοκιμάζεται και όταν οι άνθρωποι που αγαπούν καλούνται να πάρουν αποφάσεις που καμιά καρδιά δεν είναι έτοιμη να πάρει. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας δεν είναι μόνο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή, αλλά να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια», υπογραμμίζει η Άννα Διαμαντοπούλου, κλείνοντας το μήνυμά της με έναν αποχαιρετισμό: «Καλό ταξίδι, μανούλα μου. Σε ευχαριστώ για όσα έκανες για μας αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όσο υπάρχουμε, θα υπάρχεις κι εσύ μέσα μας».