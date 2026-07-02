Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε για μια σειρά θεμάτων, από την ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης της πολιτικής βίας και τις εξελίξεις γύρω από τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, έως τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τις καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων.

«Μια αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κοιμόταν στο σπίτι της»

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα για τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι η ίδια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα άκρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πατέρας της αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

«Μια αθώα γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κοιμόταν στο σπίτι της. (…) Η βία της άκρας Αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Δεν υπάρχουν “γκαζάκια”. Υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους», ανέφερε.

Όπως τόνισε, τέτοιες επιθέσεις αναδεικνύουν το ζήτημα της διαχρονικής ανοχής απέναντι στη βία.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά την αντιμετώπιση της ανομίας, με εκκενώσεις καταλήψεων, αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια και εξάρθρωση παράνομων χώρων.

«Η Αστυνομία είναι πολύ κοντά στα ίχνη τους»

«Η αίσθηση που έχω από την ενημέρωση που λάβαμε είναι ότι η Αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στα ίχνη τους και πιστεύω ότι θα συλληφθούν γρήγορα», είπε και ταυτόχρονα, κάλεσε τη Δικαιοσύνη να επιβάλει αυστηρές ποινές», είπε αναφερόμενος στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ..

«Η Δικαιοσύνη δίνει και αυτή εξετάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν ποινές-χάδι σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν μολότοφ, βαριοπούλες και βόμβες. Σκότωσαν έναν άνθρωπο και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Επιπλέον, σημείωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι επλήγησαν στελέχη που δεν διέθεταν αστυνομική προστασία. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στόχος ήταν η Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν ανθρώπους χωρίς προστασία και αυτό δείχνει και την ανανδρία τους», ανέφερε.

Εκτίμησε επίσης ότι τα πρόσφατα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται με την εκκένωση καταλήψεων σε πανεπιστημιακούς χώρους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της ανομίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Η δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι, η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για το γεγονός ότι δεν υπήρξε αντίστοιχη ανακοίνωση από την Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι η δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας συνιστά «ένα βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας όμως ότι η στάση του θα κριθεί στην πράξη, ιδιαίτερα ως προς τη στήριξη πρωτοβουλιών για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Οι δημόσιες καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις δημόσιες δηλώσεις του Παύλου Ασλανίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του Παύλου Ασλανίδη έχουν σημαντικό πολιτικό βάρος, καθώς, όπως είπε, ενισχύουν την άποψη πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχειρεί πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

«Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού από μια τοξικότητα που τελικά καταγγέλλεται πλέον ακόμη και από συγγενείς των θυμάτων», ανέφερε.

Για Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν, κατά την άποψή του, λανθασμένη.

«Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Τον σέβομαι και εύχομαι να μη δημιουργήσει νέο κόμμα. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος».

Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σεβασμό μια μητέρα που έχασε το παιδί της, ανεξάρτητα από την πολιτική της επιλογή: «Είναι δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική. Η κριτική θα αφορά τις πολιτικές της θέσεις και όχι προσωπικές επιθέσεις ή χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», σημείωσε.

Τα απογευματινά χειρουργεία συνεχίζονται κανονικά

Για τον τομέα της Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, με τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, τα απογευματινά χειρουργεία συνεχίζονται κανονικά, πλέον όμως πραγματοποιούνται επί πληρωμή. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το κόστος τους είναι μικρότερο από το ένα πέμπτο του αντίστοιχου στον ιδιωτικό τομέα.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το πρόγραμμα πέτυχε τον στόχο του, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργική επέμβαση μειώθηκε από τα πέντε χρόνια στους έξι μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώνεται πλέον περίπου στους πέντε μήνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα κρατική χρηματοδότηση στο μέλλον, εφόσον οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά.

«Το ΕΣΥ θα πηγαίνει στον ασθενή»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε, επίσης, την έναρξη ενός νέου μοντέλου κινητών χειρουργικών ομάδων, με την πρώτη πιλοτική εφαρμογή να προγραμματίζεται για τον Αύγουστο στην Κάλυμνο.

Όπως ανέφερε, εξειδικευμένες ομάδες χειρουργών θα μεταβαίνουν από μεγάλα νοσοκομεία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, προκειμένου οι ασθενείς να μπορούν να χειρουργούνται στον τόπο τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία.

«Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου το ΕΣΥ θα πηγαίνει στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο ΕΣΥ», τόνισε.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού από την Κρήτη, τονίζοντας ότι η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων και των ιατρικών ομάδων απέτρεψε, όπως είπε, τον ακρωτηριασμό του παιδιού. «Όταν χρειαστείς το ΕΣΥ, θα είναι εκεί. Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του», κατέληξε.