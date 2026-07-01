«Θέλω να καταδικάσω τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα. Δεν έχουμε μόνο την κυρία Νέστορα. Έχουμε σε τρεις ταυτόχρονα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας επιθέσεις με γκαζάκια χθες βράδυ στην ίδια περιοχή. Ευτυχώς στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τραυματισμούς. Στην τρίτη όμως περίπτωση, στην κυρία Νέστορα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί και η ίδια υπέστη εγκαύματα, όχι ασήμαντα, όχι όμως επικίνδυνα για τη ζωή της και ο πατέρας υπέστη εγκαύματα, αλλά η μητέρα της έχει πραγματικά τραυματισθεί πολύ σοβαρά. Άρα κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γκαζάκι στην κυρία Νέστορα μόνον. Έχουμε στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή και στον κύριο Ιωακείμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Θεσσαλονίκης» επισήμανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.

«Εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως. Προφανώς προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και έχω πει και από χθες που έκανα την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας από την Πλεύση Ελευθερίας που έβαλε τη φωτιά στην Κορινθία, ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, το να λένε, η χούντα Μητσοτάκη, οι προδότες, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων, από ένα σημείο και μετά παύει να έχει πλάκα.Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί, δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύραννοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης