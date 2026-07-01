Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.