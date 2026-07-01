Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε τελικά η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας ήξερε ότι δεν ήταν το φαβορί, παρ’ όλα αυτά προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό, χωρίς να αποφύγει όμως το… μοιραίο. Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break στο 4ο game του πρώτου σετ, έμεινε πίσω με 4-1 και τελικά το έχασε με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ήταν πιο ανταγωνιστικός, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι ήταν στο 4-4, εκεί όμως δέχθηκε ξανά break και αμέσως μετά ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 6-4.

Τα πράγματα ήταν πλέον πάρα πολύ δύσκολα για τον Τσιτσιπά και μετά το 2-2 κατέρρευσε, με συνέπεια να δεχθεί σερί 4-0, για το 6-2 υπέρ του Τζόκοβιτς.

Τα σετ: 6-3, 6-4, 6-2