Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο νησί της Κω και συγκεκριμένα στην περιοχή Πυλί.

Οι συντονισμένες προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαν θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή της.

Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα σε αυξημένη ετοιμότητα. Επίγεια τμήματα της Πυροσβεστικής, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές, εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και επιτηρώντας την περίμετρο, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.