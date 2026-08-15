Ένταση στις σχέσεις Μεξικού και ΗΠΑ προκαλεί η απόφαση για την ακύρωση θεωρήσεων εισόδου σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, χαρακτήρισε την κίνηση «ανάμιξη» στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας, μεταξύ άλλων και επειδή αφορά τον γιο του προκατόχου και πολιτικού μέντορά της, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Ο γιος του πρώην προέδρου ανέφερε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα που του είχε δώσει «χωρίς κανέναν λόγο», σε επιστολή την οποία απηύθυνε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Μπελτράν απέδωσε το ότι ακυρώθηκε η βίζα που του είχε δοθεί στη «συντηρητική νοσηρή φοβία» έναντι του κυβερνώντος κόμματος MORENA, που ίδρυσε ο πατέρας του και πρώην πρόεδρος και βρίσκεται στην εξουσία στο Μεξικό από το 2018.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, οι ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες περίπου 50 στελεχών της παράταξης της μεξικανικής συμπολίτευσης, κυρίως διότι τους προσάπτουν «σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα». Ελάχιστοι πάντως έχουν αναγνωρίσει δημόσια το μέτρο σε βάρος τους.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ εκτίμησε χθες ότι οι ακυρώσεις οφείλονται στην πρόθεση να υπάρξει «επέμβαση» στα πολιτικά πράγματα της χώρας της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί.

Η αρχηγός του κράτους πάντως είπε πως δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ευρύτερη σχέση με την Ουάσινγκτον. «Πρέπει πάντα να επιδιώκουμε καλή σχέση -όμως πρέπει επίσης να λέμε τα πράγματα όπως έχουν», τόνισε.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα. Οι «φάκελοι των θεωρήσεων διαβατηρίων είναι εμπιστευτικοί», περιορίστηκε να πει εκπρόσωπος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κόμμα MORENA τόνισε σε ανακοίνωσή του πως απορρίπτει τη «χρήση εργαλείων για μεταναστευτικά και ταξιδιωτικά ζητήματα ως μηχανισμού ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα» της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.