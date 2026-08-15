Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 15 Αυγούστου στη νότια Ισπανία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Γρανάδας καθώς το εστιακό βάθος ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την καταγραφή των ζημιών.

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE έδειξε μπάζα διάσπαρτα στον δρόμο και κάποιες ζημιές σε αυτοκίνητα στην πόλη που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διασώζουν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ Καμπέγιο, δήλωσε ότι οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αν βρίσκεστε στη Γρανάδα, έχετε νιώσει τον σεισμό, είστε εντάξει και το σπίτι σας δεν δείχνει να έχει ζημιές, παραμείνετε ήρεμοι και αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο», είπε.

«Στον δρόμο, μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να πέσουν», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.