Ο Σαντιάγκο Έσε παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού και σύμφωνα με τους Γαλλούς η Μαρσέιγ τον έχει ως τον μεγάλο της στόχο.

Όπως αναφέρει το «foot01.com» ο Αργεντινός άσος του Ολυμπιακού είναι στόχος με μεγάλη προτεραιότητα, με σκοπό να κάνει η Μαρσέιγ κίνηση για την απόκτηση του στο διάστημα που απομένει μέχρι και το τέλος των μεταγραφών.

Ωστόσο, επειδή η οικονομική κατάσταση της ομάδας δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αναζητά πρώτα τρόπους να μειώσει το ρόστερ της και να βάλει λεφτά στα ταμεία της για να μπορέσει να καταθέσει πρόταση στους Πειραιώτες.

Μάλιστα υποστηρίζει ότι θα χρειαστούν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να πείσει τον Ολυμπιακό να δώσει την συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή του παίκτη.

«Ομάδες από την Premier League έχουν ρωτήσει τον Ολυμπιακό για να μάθουν τις προθέσεις του, αλλά χωρίς να βγει κάτι από αυτό.

Για τη Μαρσέιγ το πρόβλημα παραμένει το ίδιο: Πρέπει να ελπίζουν στην ομάδα πως ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος ακόμη για μεταγραφή εάν γίνει μια σοβαρή πρόταση.

Ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν θα περιμένει μέχρι τις 31 Αυγούστου να πουλήσει τον Έσε εάν στα γραφεία του φτάσει μια καλή προσφορά», αναφέρει το δημοσίευμα.