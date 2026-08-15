Στη βορειοδυτική άκρη της Κέρκυρας, κάτω από το παραδοσιακό χωριό Αφιώνας, κρύβεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του Ιονίου.

Το Πόρτο Τιμόνι δεν είναι απλώς μια παραλία, αλλά ένα μικρό «θαύμα», όπου δύο μικροί κόλποι σχηματίζονται αντικριστά, χωρισμένοι από μια στενή λωρίδα γης που εισχωρεί στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική εικόνα με δύο ακτές, δύο αποχρώσεις του γαλάζιου και ένα τοπίο που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί από τη φύση.

Πώς θα φτάσετε στο Πόρτο Τιμόνι

Από τον Αφιώνα, ένα μονοπάτι οδηγεί προς την ακτή μέσα από άγρια βλάστηση και πετρώδες τοπίο, αποκαλύπτοντας σταδιακά μία από τις πιο εντυπωσιακές θέες της Κέρκυρας. Η διαδρομή απαιτεί προσοχή, όμως η πρώτη εικόνα από ψηλά -με τις δύο παραλίες να απλώνονται σαν φυσικός καθρέφτης του Ιονίου- είναι η ανταμοιβή σας.

Οι δύο μικροί όρμοι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς ο ένας βλέπει προς την ανοιχτή θάλασσα του Ιονίου, ενώ ο άλλος προς τον κόλπο του Αγίου Γεωργίου. Τα διάφανα νερά, οι αποχρώσεις του τιρκουάζ και το άγριο πράσινο που φτάνει μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα σκηνικό που εκφράζει την πιο αυθεντική πλευρά των Επτανήσων.

Η απουσία οργανωμένων εγκαταστάσεων διατηρεί την αίσθηση ενός φυσικού καταφυγίου, ιδανικού για όσους αναζητούν την ομορφιά μακριά από τις συνηθισμένες τουριστικές εικόνες.

Πάνω από την παραλία βρίσκεται ο Αφιώνας, ένα από τα γραφικά χωριά της βορειοδυτικής Κέρκυρας, γνωστό για τα παραδοσιακά σπίτια, τα στενά δρομάκια και τη θέα προς το Ιόνιο και τα Διαπόντια νησιά.

Η επίσκεψη στο Πόρτο Τιμόνι συνδυάζεται ιδανικά με μια βόλτα στο χωριό, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, όταν το φως του ήλιου μεταμορφώνει το τοπίο σε ένα από τα πιο μαγευτικά σημεία του νησιού.