Σε περίπου μία ώρα από τον Πειραιά, το καταπράσινο νησί του Αργοσαρωνικού συνδυάζει πευκοδάση που καταλήγουν στη θάλασσα, κρυστάλλινα νερά και μια ανεπιτήδευτη αίσθηση φιλοξενίας που επαναπροσδιορίζει την έννοια της καλοκαιρινής πολυτέλειας.

Ο λόγος για το Αγκίστρι, το οποίο αν και μικρό σε έκταση, είναι πλούσιο σε φυσική ομορφιά και αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς του Αργοσαρωνικού.

Η Σκάλα, η πιο ζωντανή πλευρά του νησιού, υποδέχεται τους επισκέπτες με τη μεγάλη αμμώδη παραλία της, χαμηλών τόνων καταλύματα και παραθαλάσσιες ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκα ψάρια και θαλασσινά του Σαρωνικού.

Από εδώ, μια σύντομη διαδρομή οδηγεί στη Χαλικιάδα, μια εντυπωσιακή παραλία με λευκά βότσαλα και διάφανα νερά, προσβάσιμη μέσω ενός μονοπατιού που διασχίζει το πευκοδάσος.

Στο Μεγαλοχώρι, γνωστό και ως Μύλος, ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Αγκιστρίου παραμένει αναλλοίωτος. Λευκά σπίτια, ήσυχες αυλές και μικρά καφενεία συνθέτουν το σκηνικό ενός οικισμού που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Από εδώ ξεκινούν διαδρομές για πεζοπορία ή ποδηλασία μέσα στο πυκνό πευκοδάσος, με θέα προς την Αίγινα, τη χερσόνησο των Μεθάνων και τις ακτές της Πελοποννήσου.

Στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, η Απόνησος αποτελεί έναν μικρό φυσικό παράδεισο. Η καταπράσινη χερσόνησος, που συνδέεται με το Αγκίστρι με μια μικρή γέφυρα, περιβάλλεται από νερά εξαιρετικής διαύγειας, ιδανικά για κολύμπι και snorkeling. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πολλοί τη θεωρούν ένα από τα ομορφότερα σημεία του Αργοσαρωνικού.

Το Αγκίστρι κερδίζει τον επισκέπτη με την αυθεντικότητά του. Με τα καταπράσινα τοπία, τις όμορφες παραλίες και τον χαλαρό ρυθμό ζωής του, αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την ένταση της πόλης και να απολαύσουν το καλοκαίρι όπως πραγματικά είναι.