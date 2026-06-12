Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, ο Αφιώνας στην Κέρκυρα σάς περιμένει για να σας δείξει την αυθεντική πλευρά του νησιού. Σε αυτό το ήσυχο χωριουδάκι, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, με το ίδιο το χωριό να μη μοιάζει με κανένα άλλο μέρος στην Κέρκυρα.

Καθώς περπατάς στα στενά, λιθόστρωτα καντούνια του, περιτριγυρίζεσαι από πέτρινα χρωματιστά σπίτια και ολάνθιστες βουκαμβίλιες. Όμως, το αληθινό μεγαλείο του Αφιώνα αποκαλύπτεται το απόγευμα. Όταν ο ήλιος βυθίζεται στη θάλασσα, βάφει τον ορίζοντα με τα πιο ζεστά χρώματα και χαρίζει στους επισκέπτες το πιο μαγικό ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Ο Αφιώνας είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά και θυμίζει, θα λέγαμε, περισσότερο Κυκλάδες. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, σε μια υπέροχη τοποθεσία πάνω σε ένα ορεινό ακρωτήρι. Εντυπωσιακή είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, χτισμένη το 1636, με το επιβλητικό πανύψηλο καμπαναριό της. Σημείο αναφοράς του, η πανοραμική θέα προς τις παραλίες του Αρίλλα και του Αγίου Γεωργίου των Πάγων, το απέραντο γαλάζιο και τα Διαπόντια νησιά.

Ο βράχος όπου είναι χτισμένο το χωριό καταλήγει σε έναν μικρό ισθμό, με παραλίες εκατέρωθεν, γνωστές και ως Πόρτο Τιμόνι. Οι ακρογιαλιές δεν είναι ορατές από το χωριό και προσεγγίζονται μέσω μονοπατιών και μιας διαδρομής που διαρκεί περίπου 30-40 λεπτά. Στη διαδρομή προς την παραλία θα συναντήσετε μεσαιωνικά ερείπια και σε μια σπηλιά το εξωκλήσι του Άγιου Στυλιανού.

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