Η «Μαύρη Σαμπούκα» επιστρέφει στη σκηνή για μία και μοναδική, iconic βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αγαπημένη κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, μετά από sold out παραστάσεις και επιτυχημένες περιοδείες, ανανεώνεται και έρχεται ξανά για να χαρίσει άφθονο γέλιο και μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία.

Η «Μαύρη Σαμπούκα» δεν είναι απλώς μια παράσταση. Είναι μια ιδέα που κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό, χάρη στο ανατρεπτικό χιούμορ, τους ιδιαίτερους χαρακτήρες και μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσιάζει ένα ανανεωμένο κείμενο και μαζί με τον Αντώνη Στάμο δημιουργούν μια κωμική βραδιά γεμάτη ενέργεια, γρήγορους ρυθμούς και ασταμάτητο γέλιο.

Μια λάθος διάρρηξη που οδηγεί σε μια απίθανη περιπέτεια

Η υπόθεση ξεκινά από μια… λάθος διάρρηξη. Ο Βλάσης Κουρούπας, ένας ταξιτζής από τις Κουκουβάουνες, εισβάλλει στο σπίτι του πάμπλουτου μουσικοσυνθέτη Διονύσιου Αβέρωφ με σκοπό να κλέψει. Όμως, η επιλογή του σπιτιού αποδεικνύεται μοιραία, αφού βρίσκεται στο λάθος διαμέρισμα. Όταν εμφανίζεται και ο συνεργός του, ο Μήτσος, η κατάσταση ξεφεύγει και μια απρόβλεπτη νύχτα ξεκινά.

Μέσα από μια σειρά από παράξενες συμπτώσεις, οι δύο ήρωες -ο Βλάσης και το είδωλό του, ο δημιουργός του λαϊκού σουξέ «Μαύρη Σαμπούκα», Διονύσιος- συναντιούνται και οδηγούνται σε μια περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, μουσική και ανατροπές.

Με ένα όπλο, πολλά σφηνάκια, ένα κλαρινέτο, τη Φούλη, αμέτρητες αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα και μια ολόκληρη χώρα να παρακολουθεί τις εξελίξεις, οι δύο πρωταγωνιστές καλούνται να ζήσουν τη μεγαλύτερη νύχτα της ζωής τους.

Μια κωμωδία για τη φιλία, τις απρόσμενες συναντήσεις, το λάθος timing και τα μεγάλα σουξέ, που υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό 100 λεπτά γέλιου.

Πληροφορίες

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Εισιτήρια: Από €20, προπώληση: more.com