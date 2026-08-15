Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ καταφεύγει συστηματικά στα McDonald’s όταν ταξιδεύει, κυρίως επειδή φοβάται μήπως πάθει τροφική δηλητηρίαση.

Μιλώντας στο podcast «Net Positive», ο Κένεντι περιέγραψε με χιούμορ την εικόνα που συναντά κανείς στο προεδρικό αεροσκάφος όταν ο Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία.

«Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο του, υπάρχουν παντού κουτιά και κουτιά από McDonald’s», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια των παρουσιαστών. Ένας από αυτούς σχολίασε ότι η εικόνα μοιάζει με «όνειρο 12χρονου».

Ο Κένεντι εξήγησε, πάντως, ότι η διατροφή του Αμερικανού προέδρου είναι διαφορετική όταν βρίσκεται στον Λευκό Οίκο ή στο Μαρ-a-Lago. Εκεί, όπως είπε, καταναλώνει φρέσκα και συχνά τοπικά προϊόντα. Στα ταξίδια όμως προτιμά μεγάλες αλυσίδες εστίασης, επειδή θεωρεί ότι υπάρχει μικρότερος κίνδυνος να αρρωστήσει από το φαγητό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thehill.com, όταν ρωτήθηκε εάν έχει επιχειρήσει να κάνει παρατήρηση στον Τραμπ για τη μεγάλη κατανάλωση fast food, ο Κένεντι απάντησε ότι δεν θέλει να λειτουργεί ως «κήρυκας» ή να τον επιπλήττει για το τι τρώει.

Η ιδιαίτερη αδυναμία του Τραμπ στα McDonald’s είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Τον Απρίλιο είχε μάλιστα παραλάβει ο ίδιος σακούλες με McDonald’s έξω από το Οβάλ Γραφείο, σε εκδήλωση για την προβολή της πολιτικής του σχετικά με τη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων.