Στα Χανιά, στον τόπο καταγωγής του, επέλεξε να περάσει και φέτος τον Δεκαπενταύγουστο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον Βαρύπετρο Χανίων, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, για να παρακολουθήσει και εκείνος τη λειτουργία, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.

Ο ίδιος, με το πέρας της λειτουργίας, απέστειλε ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα: «Προσκυνήματα της Τήνου, της Πάρου, της Παναγίας της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το Δεκαπενταύγουστο, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν τη χώρα συνολικά».

«Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια».

«Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της Γής».