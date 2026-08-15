Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, έγραψε ιστορία κατακτώντας το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο μήκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με τον προπονητή του, Γιώργο Πομάσκι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, λίγο μετά τη 01:30.

Ο Τεντόγλου φορούσε το μετάλλιο στο στήθος και παρά το προχωρημένο της ώρας το επιδείκνυε περιχαρής.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχθηκε η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της ΕΟΕ, Τασούλα Κελεσίδου, η οποία του πρόσφερε μία ανθοδέσμη.