Εκτός του προγράμματος του Glastonbury 2027 θα παραμείνει η Μαντόνα, παρά τις προσδοκίες των θαυμαστών της να τη δουν για πρώτη φορά στη σκηνή του κορυφαίου βρετανικού μουσικού φεστιβάλ. Η διοργανώτρια Έμιλι Ίβις επιβεβαίωσε ότι η σούπερ σταρ δεν θα εμφανιστεί στη διοργάνωση, παρότι αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες καλλιτέχνιδες στην ιστορία των βρετανικών charts.

Καλεσμένη στην εκπομπή «PM» του BBC Radio 4, η Ίβις αποκάλυψε ότι το φεστιβάλ έχει ήδη οριστικοποιήσει τα ονόματα των καλλιτεχνών για τη διοργάνωση του 2027. Απαντώντας στις έντονες φήμες που ήθελαν τη διάσημη τραγουδίστρια να πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Somerset, είπε: «Όχι, σίγουρα δεν θα είναι η Μαντόνα, αυτό μπορώ να σας το πω».

«Έχουμε εξασφαλίσει τρεις άλλους καλλιτέχνες και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Όλα εξελίσσονται εξαιρετικά».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί η Τέιλορ Σουίφτ, η Ίβις περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Οι φήμες σχετικά με τη συμμετοχή της Μαντόνα στο Glastonbury ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί στην εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον στο BBC ότι σχεδιάζει «κάτι μεγαλύτερο» στο Ηνωμένο Βασίλειο για το επόμενο καλοκαίρι.

«Σχεδόν το 95% των δημοσιευμάτων που διαβάζετε για το Glastonbury δεν είναι αληθινά και οι φήμες σχεδόν πάντα αποδεικνύονται λανθασμένες. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ήδη τους καλλιτέχνες μας και προχωράμε κανονικά. Ανυπομονούμε πραγματικά να επιστρέψουμε», απάντησε η Ίβις.

Σημειώνεται ότι στο περσινό φεστιβάλ, πρωταγωνιστές της σκηνής ήταν οι The 1975, ο Νιλ Γιανγκ, η Ολίβια Ροντρίγκο και ο Ροντ Στιούαρτ.

Όπως επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή η συνεργασία της Μαντόνα με την Κάιλι Μινόγκ με τίτλο «Love Sensation» έκανε ντεμπούτο στο Νο 8 του βρετανικού singles chart, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση για την Αμερικανίδα σταρ στη Βρετανία τα τελευταία 17 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου με τίτλο «Confessions II» και στη remix εκδοχή του συμμετέχει η Αυστραλή τραγουδίστρια.

Παράλληλα αποτελεί το 65ο Top 10 single της σταρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σφραγίζοντας μια επιτυχημένη διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών.

Μόνο δύο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να σημειώσουν τα περισσότερα Top 10 singles στη χώρα: ο Έλβις Πρίσλεϊ με 76, και ο Κλιφ Ρίτσαρντ με 68, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.