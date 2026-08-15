Με μια λιτή και προσωπική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Άκης Σκέρτσος τον Στέφανο Μάνο, υπογραμμίζοντας ότι η σημαντικότερη πολιτική παρακαταθήκη του ήταν η σταθερή επιδίωξη να παραμένει χρήσιμος και ορθολογικός πολίτης, χωρίς να ενδιαφέρεται αν γίνεται αρεστός.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», έγραψε ο Άκης Σκέρτσος.