Τραγικό τέλος είχε φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου σε σπίτι στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ο άνδρας ανασύρθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.