Η Τατιάνα Μπλάτνικ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram για τον σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, εκφράζοντας στήριξη προς τους πληγέντες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στην προσωπική της σύνδεση με τη χώρα, αλλά και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μετά τις καταστροφές.

«Αγαπημένη μου Βενεζουέλα, είμαστε μαζί σου.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με κάθε οικογένεια που επλήγη από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό. Σας έχω όλους στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή της αδιανόητης απώλειας και του πόνου.»

Στο ίδιο μήνυμα σημείωσε πως η Βενεζουέλα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για την ίδια συναισθηματικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων, όπως στέγη, καθαρό νερό και ιατρική φροντίδα, ενώ ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις βοήθειας. Όπως τόνισε, η UNICEF έχει ήδη ενεργοποιήσει έκτακτη ανθρωπιστική παρέμβαση.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα σε όσους μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες ενίσχυσης για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη, αναφέροντας ότι σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στο προφίλ της. «Στέλνω αγάπη, δύναμη, ελπίδα και τις προσευχές μου στον πρώτο τόπο που αποκάλεσα σπίτι μου.»

Η Τατιάνα Μπλάτνικ γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας στις 28 Αυγούστου 1980. Ο πατέρας της, Λάντισλαβ Μπλάτνικ, ήταν Σλοβένος επιχειρηματίας που εγκαταστάθηκε στη χώρα τη δεκαετία του 1940 και απέκτησε εκεί επαγγελματική δραστηριότητα και υπηκοότητα. Η μητέρα της, Μαρί Μπλάνς Μπίερλαϊν, έχει γερμανική καταγωγή.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η οικογένεια μετακόμισε στην Ελβετία, όπου η ίδια μεγάλωσε, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον τομέα της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν.